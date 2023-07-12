Motorine bir zam daha: Pompaya yansıdı

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.