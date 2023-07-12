EYT'liler emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kalıyor: Oranları yüzde 40'ı aştı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında martta 1,8 milyon kişi emeklilik başvurusunda bulundu. Dilekçe verenlerin 719 bini ise sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışmaya devam ederken, bu sayının ileriki günlerde artması bekleniyor.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, martta yürürlüğe giren EYT ile ilgili kanunla 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’da kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün, SSK’lılarda ise 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim ödeme koşulunu yerine getirmiş olan kişi sayısı, kanunun çıktığı tarih itibarıyla 2,2 milyon kişiye ulaşmıştı.

Yaş koşulunun kaldırılmasının ardından 1,8 milyon kişi emekliliğe başvururken, 1,5 milyona yakın kişinin işlemi tamamlandı.

MEVCUT İŞLERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı statüsünde emekli olanlar, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek 4A’lı (SSK) olarak çalışmaya devam edebilirken, EYT’lilerin önemli bir bölümü SGDP kapsamında mevcut işlerinde çalışmaya devam etti.

SGK istatistiklerine göre, emekli aylığı alarak çalışmaya devam eden işçi sayısı Aralık 2022'de 945,6 bin, Ocak 2023'te 909,1 bin, şubatta ise 920,1 bin kişi idi. EYT’lilerin emeklilik başvurusu yaptığı martta SGDP’ne tabi emekli işçi sayısı 1 milyon 396,8 bine, nisanda ise 1 milyon 639,6 bin kişiye yükseldi.

Emekli işçi sayısı şubatta 719 bin 470 kişi artarken, emekli olanların 616 bin 97’sinin erkek 103 bin 373’ünün ise kadın olduğu belirlendi.