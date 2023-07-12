İzmir’deki orman yangınında bir personel şehit oldu

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında hem dumandan hem de alevlerden etkilenerek yaralanan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Mustafa Gürpınar (34), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İzmir’deki orman yangınında bir personel şehit oldu

İzmir’in Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi’nde 10 Temmuz günü saat 13.45 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 iş makinesi ile 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel müdahale etmişti. Yangını söndürme çalışmalarında 1’i ağır toplam 12 kişinin yaralandığı, durumu ağır olan yaralının helikopter ambulans ile, 3 yaralının kara ambulans ile, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere kaldırılmıştı. 7 kişinin taburcu olduğu 1’i kişinin yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümünde 2 gündür tedavi altında olan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz şoförü evli 1 çocuk babası Mustafa Gurpınar (34), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan personel Gürpınar için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde cenaze töreni düzenleneceği ardından şehidin cenazesinin memleketi Afyonkarahisar’a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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