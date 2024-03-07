Kuyumcularda makas açıldı, gram altın yeni rekor kırdı!

Enflasyon endişesiyle TL'nin negatif getirisinden korunmaya çalışan yatırımların altına yönelmesiyle piyasalar yangın yerine döndü. Serbest piyasa ile kuyumcu piyasası arasındaki makas açılırken, gram altın yeni rekor kırdı.

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Kuyumcularda makas açıldı, gram altın yeni rekor kırdı!

Enflasyon endişesiyle artan dolar kuru, altın fiyatlarını destekledi.

Dolar kurunun artması sonrası TL'nin negatif getirisinden korunmaya çalışan yatırımcıların altına olan talebi arttı.

KUYUMCU PİYASASINDA GRAM ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

Söz konusu gelişmeler sonrası serbest piyasa ile kuyumcu piyasası arasındaki makas açılırken, Kapalıçarşı'da gram altının satışı 2 bin 329 TL'yi görerek rekor tazeledi. Serbest piyasada ise gram altın 2 bin 194 TL'den işlem görüyor.

Kuyumcularda makas açıldı, gram altın yeni rekor kırdı! - Resim : 1

ALTININ ONS FİYATINDA YÜKSELİŞ

Öte yandan altın fiyatları, Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine ilişkin göstergeler ile rekor bir zirveye tırmandı.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 159 dolardan alıcı buluyor.

Talep patladı, makas açıldı: Dolar kurunda yeni rekor!Talep patladı, makas açıldı: Dolar kurunda yeni rekor!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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