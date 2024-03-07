Talep patladı, makas açıldı: Dolar kurunda yeni rekor!

Enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolara olan talep arttı. Bu gelişmeler sonrası serbest piyasa ile makas açılırken dolar kuru yeni rekora imza attı.

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Talep patladı, makas açıldı: Dolar kurunda yeni rekor!

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat enflasyon verilerinin ardından piyasalar yangın yerine döndü.

Piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak öne çıkmaya başlarken, Merkez Bankası, banka kredilerinde ek sıkılaşma adımı attı. Uygulama kredi büyümesi belirlenen eşikleri aşan bankaların maliyetlerini artıracak.

KAPALIÇARŞI'DA DOLAR KURU REKOR KIRDI

Söz konusu gelişmelere rağmen TL'nin negatif getirisinden korunmaya çalışan yatırımcıların dolara olan talebi artması sonrası Kapalıçarşı'da doların satış fiyatı 32,47 TL'ye çıkarken, alış fiyatı 32,28 TL'yi görerek rekor kırdı. Öte yandan serbest piyasada dolar kuru 31,84 TL'den işlem görüyor.

Talep patladı, makas açıldı: Dolar kurunda yeni rekor! - Resim : 1

TL'NİN DEĞER KAYBI HIZLANDI

Ayrıca eylül başından bu yana düzenli olarak değer yitiren TL sadece mart ayının ilk haftasında yüzde 1.8 değer kaybetti. TL, Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşamıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Kuyumcularda makas açıldı, gram altın yeni rekor kırdı! Kuyumcularda makas açıldı, gram altın yeni rekor kırdı!
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