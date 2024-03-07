Ultra zengin sayısının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu

2023’te önceki yıla göre oransal olarak en çok ultra zengin artışı Türkiye’de gerçekleşti.

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Ultra zengin sayısının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu

AKP iktidarının zengini daha zengin, fakiri daha da fakirleştiren ekonomi politikaları uluslararası raporlara da yansıdı.

İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’in raporuna göre, 2023’te önceki yıla göre oransal olarak en çok ultra zengin artışı Türkiye’de gerçekleşti.

Firma ‘Servet Raporu’nun 2024 verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, Ultra Yüksek Net Değer Bireyler (UHNWI) olarak adlandırılan ultra zenginlerin sayısı, dünya genelinde yüzde 4,2 artarak 626 bin 600 kişinin üzerine çıktı.

Habertürk’ün aktardığına göre, 2023 yılında ultra zengin sayısındaki en büyük oransal artış Türkiye’de yaşandı.

Rapora göre, Türkiye’de ultra zenginlerin sayısında yüzde 9,7’lik bir artış yaşandı. 2022’de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı bin 761 iken, 2023’te bu rakam bin 932’ye yükseldi.

Türkiye’yi yüzde 7,9 ile ABD, yüzde 6,1 ile Hindistan takip etti.

Yüzde 5’in üzerinde artış yaşanan diğer ülkeler ise yüzde 5,6 ile Güney Kore ve yüzde 5,2 ile İsviçre olarak sıralandı.

2028’e kadar öngörülen tabloda, Türkiye yüzde 42,9’luk bir artışla; Hindistan ve Çin’in ardından üçüncü sırada yer aldı.

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