Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası kararını desteklemek için ilave sıkılaşma adımları atıldığını açıkladı.

Bu kararda kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında Türk Lirası ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine ve ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.

Ticari kredilerde; ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri ile kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edilecek.

Merkez Bankası'nca belirlenen krediler için büyüme oranının 29.03.2024 hesaplama tarihinden 03.01.2025 hesaplama tarihine kadar bir önceki hesaplama tarihine göre yüzde 2’nin üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık bloke olarak tesis edilecek.

Merkez Bankası’ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada ilave adımların üzerinde çalışıldığı belirtilerek, “Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.