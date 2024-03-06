AKP'li başkan adayından "itiraf' gibi seçim vaadi: Bütçe dostu düğün salonu!

Ekonomik kriz hayatın her alanında kendisini yakıcı olarak hissettirirken AKP iktidarı ülkeyi ekonomik yıkıma doğru sürükleyen politikalarını 'başarı' olarak savunmayı sürdürüyor.

Dizginlenemeyen enflasyon nedeniyle ücretli çalışanların yaşam standartları her geçen gün düşerken evlilik hayali kuran gençler de bu ekonomik yıkımdan payını alıyor.

2024 yılı Şubat ayında sektör temsilcilerinden derlenen verilere göre, en düşük bütçeli yemekli bir düğün ve ev masrafları için en az 420 bin TL'lik bir bütçe gerekiyor.

TÜİK verilerine göre her yıl ortalama 600 bin çiftin evlendiği Türkiye’de hayatlarını birleştirmek isteyen bir çift, düğün için en az 30 bin TL, yemekli düğün için 150 bin TL, mobilya için 150 bin TL, beyaz eşya için 74 bin TL, züccaciye için ise 45 bin TL'lik bir bütçe ayırmak durumunda.

Ekonomik krizin seçmenlerde yarattığı hoşnutsuzluk AKP'li başkan adaylarının seçim propagandalarına da yansımaya başladı. Cumhur İttifakı Pamukkale Belediye Başkan Adayı AKP'li Halil Pekdemir, seçim vaatleri arasına evlilik planları yaparken bütçeyi denkleştiremeyen çiftler için belediye tarafından 'bütçe dostu' düğün salonları yapılmasını da ekledi.



Halil Pekdemir, Pamukkale’nin çeşitli mahallelerine belediye düğün salonları yapılacağını ifade etti. 'Ekonomik kriz' ifadesini kullanmak yerine 'hali vakti yerinde olmadığı için' ifadesini kullanan Pekdemir, evlenmek isteyen gençlerin bütçe dostu düğün salonları sayesinde düğünlerini uygun fiyata getireceğini söyledi.



'Durumu olanların' düğün yapabildiğini ifade eden Halil Pekdemir, “Bu projemizle amacımız hali vakti yerinde olmadığı için nikahın dışında bir şey yapamayan gençlerimiz ve ailelerini mutlu etmek. Onların telli duvaklı mutluluklarını eş, dost ve akrabalarıyla paylaşmalarını istiyoruz” diye konuştu.