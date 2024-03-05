Erdal Beşikçioğlu: Bir devrim geliyor, hayal bile edemezsiniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Ankara’nın Etimesgut ilçesinde miting düzenledi. Mitingde CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu da halka hitap etti.

Beşikçioğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“1 Nisan’da yine beraber yine kol kola yürüyeceğiz. Bana diyorlar ki ‘sanatçıdan belediye başkanı olmaz.’ Ya arkadaşlar bir kez tiyatroya gitmemiş bir insan bir sanatçıyı nasıl tanıyacak, nasıl bilecek. Bir sanatçı öyle bir belediye başkanı olur ki tüm Türkiye’ye bu örnekle coşkuyla, bütünlükle katılımcı belediyeciliğin ne olduğunu görür. Bana diyorlar ki ‘belediye başkanı olamaz.’ Biz belediyeyi sizin anladığınız şekilde yönetmeyeceğiz. O yüzden sizin anladığınız belediyecilik anlayışıyla hareket etmediğimiz için siz bunu bilemezsiniz. Göremezsiniz, hayal bile edemezsiniz. Bu onurlu görev bize verildiği zaman koşa koşa geldik sizlerle beraber olmak için sizlerin derdine derman olmak için. Milletin parasını millete harcamak için buraya geldik. Ranta, avantaya yandaş değil, yurttaşıyla yandaş bir belediye için geldik. Bunu tüm Türkiye görecek. Geldiğimiz ilk günden beri sokaklarda caddelerde tek tek sizlerle sohbet ettik. Sizlerin ihtiyaçlarını not ettik.

'BİR DEVRİM GELİYOR'

Bana soruyorlar, projen var mı? Benim öyle mega projelerim yok. Ama benim öyle bir projem var ki kardeşlerimin kalbine dokunacağım, kalbine... Bana diyorlar ki ‘somut göstergen var mı’ Bak şu gülen yüzlere, bak şu gülen gözlere... Bundan daha somut bir şey var mı? Sizinle öyle yol alacağız ki kültür sanat konusunda bir devrim geliyor devrim bu böyle biline. Sosyal haklarımız konusunda bir devrim geliyor... Bu böyle biline. 1 Nisan’da görüşmek üzere... 1 Nisan’da Angara havasını oynamak için hepimiz belediyenin önünde olacağız.”

ANKARA HAVASI OYNADI

Miting alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Beşikçioğlu, seçmenlerle selamlaştı. Beşikçioğlu daha sonra alanda Ankara Milletvekili Murat Emir ve bazı vatandaşlarla birlikte Ankara havası oynadı.