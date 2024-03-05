TKP İBB adayı: 'Bizim projemiz halkın olanı halka vermek'

Türkiye Komünist Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Orhan Gökdemir, Yön Radyo’da Filiz Atıcı ile Yerel Seçimin Yönü programının konuğu oldu.

Programda İstanbul’daki eşitsizliklere dikkat çeken Gökdemir, belediyelerin de bu eşitsizliklerin ortaya çıkmasındaki rolüne işaret ederek “İstanbul'da doğup büyüyüp deniz görmeyen İstanbullular var. Yoksulların başka İstanbul'u var varsılların başka İstanbul'u. Gecekonduların İstanbul'u var gökdelenlerin İstanbul'u. Türkiye'de belediyeler Türkiye nasıl yönetiliyorsa öyle yönetiliyor. Şirketlerden oluşan bir yapı. Her belediye meclisine komünistleri sokup hırsızları kulağından yakalarız. Halkın olanı halka vereceğiz” sözleriyle belediyelerdeki ranta son vereceklerini vurguladı.

Gökdemir, İstanbul’a dair projeleri olup olmadığına yönelik sorulara ilişkinse “Soruyorlar sizin projeniz var mı? Evet var, halkımızın bu yoksulluğuna karşı, laik cumhuriyete saldırılara karşı bir direniş hattı örmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet yoksa laiklik yoksa sizin payınıza sadece yoksulluk düşer, mürit olmak düşer. Yıkılan laik cumhuriyeti yeniden kurmamız lazım. Bize soruyorlar projeniz ne, bizim projemiz: Halkın olanı halka vermek, bu devleti halkın devleti yapmak. Sermayeye patronlara hizmet eden hiçbir kamu görevlisi devletin önünden geçemeyecek, bu suçları işleyenler de hesap verecek” diye konuştu.

TKP İBB Adayı Orhan Gökdemir ayrıca seçimlerde kim kazanırsa kazansın yoksulların kaybettiğini ve toplumda umutsuzluğun büyüdüğünü kaydetti.

Gökdemir’in programda öne çıkan açıklamaları şöyle:

“Ya bu ülke, bu halk yoluna devam edecek ya tarikatlar yoluna devam edecek. Bu kadar basit. Bu tarikat karanlığında her şey tersine gider, kadınların güvenliği kalmaz, çocukların güvenliği kalmaz, sokağımızın, okulumuzun güvenliği kalmaz. Hepsini savunmak zorundayız.

Ben şakayla karışık bazen şunu diyorum, ekmek bulamıyorsanız zenginleri yiyin. Bu şaka ama durum oraya doğru gidiyor. Bir avuç aile, insanlığın ürettiği en varsa hepsine el koyuyor. Ekmek bulamıyoruz, halbuki ekmek herkese yeter bunu biliyoruz. Su herkese yeter. Belediye konuşuyoruz. Susadım paran varsa iç deniyor. Devlet varsa, belediye varsa o suyu halka bedava sağlayacak.

Bu seçimde belki tercihinizi değiştirirsiniz, bizim arkamıza güç yığarsanız ve bu belki sizin ilk seçiminiz olur. Bu kötü gidişi durdurmanın başlangıç tarihi olur.

TKP ciddi ve güçlü bir parti. En örgütlü partilerden bir tanesi. Sokak sokak dolaşıyoruz, Tuzladaydık, Başakşehir’de Şahintepe’deydik; evlerine sahip çıkan insanların yanındaydık, Tarlabaşı’ndaydık. Bir sokak öte İstiklal pırıl pırıl diğer taraf yoksulluktan kırılıyor. İnsan olmak ve insan kalmak için bu düzeni değiştireceğiz.”