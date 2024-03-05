Gökçek'ten Berna Laçin'e hakaret

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, X hesabı üzerinden Berna Laçin'e hakaret eden bir paylaşım yaptı.

X hesabını oldukça aktif kullanan Gökçek, ara sıra Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gülşen, Mustafa Sandal, Fazıl Say, Ezgi Mola ve Murat Boz gibi sanatçıları da hedef alıyordu.

Gökçek, son olarak Berna Laçin'e hakaret eden bir paylaşım yaptı. Geçmiş yıllarda da Berna Laçin'i hedef gösteren Gökçek'e sosyal medyadan gelen tepkiler hızla arttı.

Paylaşımında "Berna Laçin demiş ki; bir fa..şeyi canlandırmak çok isterim. Bu konuda gerçekten iddialıyım. İyi oynayacağımdan eminim. Ne dersiniz Berna Laçin fa..şeliği becerir mi?" şeklinde yazdı.