Gökçek'ten Berna Laçin'e hakaret

AKP'li eski Ankara belediye başkanı Melih Gökçek, Berna Laçin'e yönelik 'fahişelik' göndermesi yaptığı sosyal medya paylaşımıyla büyük tepki topladı. Ancak paylaşımı kısa bir süre sonra sildi.

Gökçek'ten Berna Laçin'e hakaret

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, X hesabı üzerinden Berna Laçin'e hakaret eden bir paylaşım yaptı.

X hesabını oldukça aktif kullanan Gökçek, ara sıra Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gülşen, Mustafa Sandal, Fazıl Say, Ezgi Mola ve Murat Boz gibi sanatçıları da hedef alıyordu.

Gökçek, son olarak Berna Laçin'e hakaret eden bir paylaşım yaptı. Geçmiş yıllarda da Berna Laçin'i hedef gösteren Gökçek'e sosyal medyadan gelen tepkiler hızla arttı.

Paylaşımında "Berna Laçin demiş ki; bir fa..şeyi canlandırmak çok isterim. Bu konuda gerçekten iddialıyım. İyi oynayacağımdan eminim. Ne dersiniz Berna Laçin fa..şeliği becerir mi?" şeklinde yazdı.

Gökçek'ten Berna Laçin'e hakaret - Resim : 1

Etiketler
Melih Gökçek Berna Laçin AKP
ORC: Muğla Büyükşehir'de CHP açık ara farkla kazanıyor ORC: Muğla Büyükşehir'de CHP açık ara farkla kazanıyor
Canan Karatay uyardı. Alkolden farkı yokmuş. Birçok kişi her gün içiyor Canan Karatay uyardı. Alkolden farkı yokmuş. Birçok kişi her gün içiyor
Yeniden görülen Motokurye Samet Özgül cinayeti davasında karar Motokurye Samet Özgül cinayeti davasında karar
Paylaşmayı hiç bilmiyorlar. Cimrilikte zirve yapmış 3 burç belli oldu Paylaşmayı hiç bilmiyorlar. Cimrilikte zirve yapmış 3 burç belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
En sevilen 5 burç belli oldu En sevilen 5 burç belli oldu
Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Erdoğan yanlış seçim yaptı, bu yanlış adayların mutlaka bir faturası olacaktır "Erdoğan yanlış seçim yaptı, bu yanlış adayların mutlaka bir faturası olacaktır"
Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı
ORC Araştırma anketi, İzmir'deki kıran kırana yarışı gözler önüne serdi ORC Araştırma anketi, İzmir'deki kıran kırana yarışı gözler önüne serdi
'Ali Yerlikaya'nın böylesi bir atamayı imzalaması ilginç, piyango oldu' 'Ali Yerlikaya'nın böylesi bir atamayı imzalaması ilginç'