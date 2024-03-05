ORC: Muğla Büyükşehir'de CHP açık ara farkla kazanıyor

ORC Araştırma şirketinin son yayınladığı ankete göre Muğla'da seçimin galibi Ahmet Aras ile CHP gözüküyor.

ORC: Muğla Büyükşehir'de CHP açık ara farkla kazanıyor

Yerel seçimlere yaklaşırken anket firmaları da son kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

ORC Araştırma şirketi de Türkiye'nin 81 ilinde kamuoyu yoklamasını sürdürüyor. ORC, Muğla ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltti.

Ankete göre yüzde 34,1 ile CHP'nin adayı Ahmet Aras birinci sırada yer aldı. İkinci sırayı ise yüzde 23,5 ile AKP'nin adayı Aydın Ayaydın aldı.

Yüzde 22,6 ile İYİ Partili Metin Ergun üçüncü sırada, yüzde 4,9 ile DEM Partili Yusuf Uludağ dördüncü sırada yer aldı.

Kararsızların oy oranı yüzde 10,4'ü bulurken yüzde 4,5 ise diğer adayları tercih etti.

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