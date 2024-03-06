YSK listeleri yayınladı: İstanbul'dan sonra en çok aday Gaziantep ve Malatya'da

YSK'nin yayınladığı kesinleşen aday listelerine göre İstanbul; 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla ismin yarışacağı il oldu. Mega kenti 29'la Antep ve 28'le Malatya izledi.

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YSK listeleri yayınladı: İstanbul'dan sonra en çok aday Gaziantep ve Malatya'da

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde erişime açtı.

Listeye göre büyükşehir belediyesi adaylığında İstanbul; 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu.

Gaziantep için 26'sı siyasi parti, 3'ü bağımsız toplam 29; Malatya için de 23'ü siyasi parti, 5'i bağımsız 28 aday yarışacak.

Ankara Büyükşehir için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız toplam 24 aday seçime katılacakken; İzmir Büyükşehir için 21'i siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı.

Erzurum, Manisa ve Urfa'da bağımsız aday bulunmuyor.

TEK ADAY AKP'DEN

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde ise sadece AK Parti'den Cevher Benek aday oldu.

Hilal ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Akıncılar beldesi meclis üyeliği için sadece AK Parti'nin birer adayı olurken, Tokat'ın Almus ilçesinin Gölgeli beldesi belediye meclis üyeliği için de sadece CHP'nin adayı bulunuyor.

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YSK 2024 Yerel Seçimleri
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