Kulis: Erdoğan, Mehmet Şimşek - Berat Albayrak sürtüşmesini yakından izliyor, 'bu konuda kararlar alınabilir'

'Düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018'de kabine dışı bırakılan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçmesi için ettiği ısrarlar sonucu yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'le birlikte rasyonel politikalara dönüş bekleniyordu.

Şimşek göreve gelir gelmez büyük bir zam furyası başladı. Bu durum kamuoyunda tepkilere neden olurken, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı gazete ve gazetecilerden de sesler yükseliyor.

Diken'den Altan Sancar'ın aktardığına göre AKP kulislerinde, özellikle Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen gazete ve isimlerin Şimşek'e tepki göstermesi doğal karşılanıyor. Partililere göre, Şimşek'in ilk kabine toplantısında yaptığı sunumda geçmiş dönemdeki hataları vurgulaması ve art arda getireceği zamları da "Durum çok kötü, geçmişte yapılan hatalar büyük hasar bırakmış" diyerek anlatması ikili arasında çekişmeyi başlattı.

'YİĞİT BULUT'A YAKIN BÜROKRATLAR ŞİMŞEK VE EKİBİNİN KARARLARINA ZAMAN ZAMAN DİRENÇ GÖSTERME NOKRASINA GELDİ'

Albayrak ve hala bürokrasi içinde etkin ekibi, Şimşek'in yaklaşımını 'suçlayıcı' olarak nitelendirmeye başladı. Bu gerilime medya da dahil oldu ve zamlar geldikçe Şimşek'e tepki gösteren tweet'ler ve haberler dolaşıma girmeye başlandı. Gerilim öyle bir noktaya ulaştı ki Albayrak ve kayınpederi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'a yakın bürokratlar, Şimşek ve ekibinin kararlarına karşı zaman zaman direnç gösterme noktasına kadar geldi.

Son noktada Şimşek'le birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da 'birlikte çalışmak istemediği' öne sürülen bir ismin istifa ettiği dahi gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener'in istifa ettiği iddiası gündeme gelirken, bu, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. Bu istifa iddiasının gündeme gelmesin arka planında da Şimşek ve Erkan'ın, Şener'le birlikte çalışmak istememesinin etkili olduğu belirtiliyor.

'ERDOĞAN YAKINDAN İZLİYOR'

Gerilimin son nedeninin 'kamuda tasarruf genelgesi' olduğu da kulislerde konuşulanlar arasında. Özellikle kamudaki tanıtım giderlerinin kısılmasının medyanın bir bölümünde rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Zira kamu kurumlarından iktidara yakın medya gruplarına tanıtım gibi başlıklar adı altında desteklerin aktarıldığı biliniyor ve bu durum medyadaki Şimşek karşıtlığını tetikliyor.

AKP'liler bu sürtüşmeden Erdoğan'ın haberdar olduğunu ve 'yakından izlediğini' belirtirken, yerel seçimler yaklaştığında bu konuda kararlar alınabileceğini düşünüyor.