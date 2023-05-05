KKM'de rekor üstüne rekor!
Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar, geçen hafta 137,8 milyar TL yükselişle, 2,1 trilyon TL'ye ulaştı. Böylelikle KKM'de rekor serisi sürdü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 979,8 milyar TL'den 2 trilyon 117,6 milyar TL'ye çıktı. Böylelikle KKM'de rekor serisi sürdü.
Aynı haftada krediler, 8 trilyon 777,1 milyar TL'den 8 trilyon 889 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 266,3 milyar TL'den 10 trilyon 307,4 milyar TL'ye yükseldi.
TÜKETİCİ VE BİREYSEL KRİDİLER ARTTI
Tüketici kredileri 1 trilyon 298,4 milyar TL'den 1 trilyon 319,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 604,6 milyar TL'den 630,5 milyar TL'ye yükseldi.
TAKİPTEKİ ALACAKLAR DA ARTTI
Takipteki alacaklar 161,3 milyar TL'den 170,2 milyar TL'ye yükseldi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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