KKM'de rekor üstüne rekor!

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar, geçen hafta 137,8 milyar TL yükselişle, 2,1 trilyon TL'ye ulaştı. Böylelikle KKM'de rekor serisi sürdü.

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KKM'de rekor üstüne rekor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 979,8 milyar TL'den 2 trilyon 117,6 milyar TL'ye çıktı. Böylelikle KKM'de rekor serisi sürdü.

Aynı haftada krediler, 8 trilyon 777,1 milyar TL'den 8 trilyon 889 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 266,3 milyar TL'den 10 trilyon 307,4 milyar TL'ye yükseldi.

TÜKETİCİ VE BİREYSEL KRİDİLER ARTTI

Tüketici kredileri 1 trilyon 298,4 milyar TL'den 1 trilyon 319,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 604,6 milyar TL'den 630,5 milyar TL'ye yükseldi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR DA ARTTI

Takipteki alacaklar 161,3 milyar TL'den 170,2 milyar TL'ye yükseldi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kur Korumalı Mevduat (KKM) BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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