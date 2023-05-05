Çiftçilere yaklaşık 38,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 38 milyon 293 bin 356 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Çiftçilere yaklaşık 38,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 38 milyon 293 bin 356 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Ödemeler kapsamında ıslah amaçlı süt içerik analizi desteği kapsamında 22 milyon 466 bin 200 lira ve bitki karantinası desteği olarak 15 milyon 827 bin 156 lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

Kaynak: AA

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