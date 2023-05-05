Piyasalar alev aldı: Dolar/TL'de yeni rekor!

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün bölgesel banka hisselerinin önemli bir kısmında yüzde 30'u aşan değer kaybı yaşanırken, bankalardan yapılan açıklamalar da endişeleri azaltamadı. Söz konusu bankalardan Pacwest'in, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü açıklaması sonrası hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. Ayrıca, bankanın hisseleri yüksek oynaklık nedeniyle birçok kez işleme durduruldu.

SEÇİM GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan piyasalarda TL günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.

DOLARDA REKOR

Bu gelişmelerle dolar/TL, bu sabah 19,50 TL civarında güne başlayarak zirve tazeledi. Bu verilere göre TL, dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3,4 değer kaybetmiş oldu.

Dün 19,45-19,50 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,4964'ten tamamladı.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 101,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1030'dan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem