Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor seviyeden döndü!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonlandıracağına ilişkin öngörülerin güçlenmesi sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Bu gelişmelerle gram altın rekor seviyeden döndü.

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Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor seviyeden döndü!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz indirimine gideceğine yönelik fiyatlamalar güç kazandı.

Ülkede atılan "şahin" adımlara karşın işsizlik oranının tarihi düşük seviyelerde olduğunu hatırlatan analistler, iş gücü piyasasındaki olası gevşemenin Fed'in politika alanını genişletebileceğini bildirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın yeni güne bin 280 liradan başladı.

Dün gram altın bin 291 TL ile rekor seviyeyi görmüştü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 100 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 500 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DENGELENDİ

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 50 dolardan kapanış gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,49 altında 2 bin 40 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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