BDDK onayladı: Bir banka daha kuruldu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, SLM Yatırım Bankası AŞ unvanı altında 1 milyar lira sermayeli yatırım bankasının kuruluşunu onayladı.

Son Güncelleme:
BDDK onayladı: Bir banka daha kuruldu!

BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, İsmail Lepiev, Cemalettin Kitapçı, Köksal Akdeniz, Fadime Öztürk ve Canan Bulut tarafından Türkiye'de SLM Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Bankanın kuruluş sermayesi 1 milyar lira olacak.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) BDDK
Son Güncelleme:
Dış Görünüşe Önem Veren 3 Burç.. Kimseyi kolay kolay beğenmezler Dış Görünüşe Önem Veren 3 Burç.. Kimseyi kolay kolay beğenmezler
Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor! Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor!
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor seviyeden döndü! Gram altın rekor seviyeden döndü!
Piyasalar alev aldı: Dolar/TL'de yeni rekor! Piyasalar alev aldı: Dolar/TL'de yeni rekor!
ÇOK OKUNANLAR
En sabırsız 3 burç belli oldu En sabırsız 3 burç belli oldu
İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' Dolar ve altın alanlar dikkat: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor! Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor!