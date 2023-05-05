Durmuş Yılmaz'dan altın rezervleri iddiası: Şevki Yılmaz’ın tavsiyesi uygulamaya kondu!

GERÇEK GÜNDEM

Akit yazarı Şevki Yılmaz, geçen yıl katıldığı bir programda, "Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından Şevki Yılmaz'ın sözlerine atıfta bulunan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Şaka değil, iktidar Şevki Yımaz’ın tavsiyesini uygulamaya koymuş gibi. Son sekiz haftada TCMB 102 ton altın satmış. Önümüzdeki hafta ve seçimin ikinci tura kalması durumunda satışlar hızlandırılabilir" dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 28 Nisan haftasında 114,9 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 116,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervler ise geçen hafta 6,4 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 8,3 milyar dolar olmuştu. Geçen hafta ile birlikte TCMB'nin net rezervi 1,5 ayda 12,5 milyar dolar azaldı.

Geçen hafta swap hariç net rezervlerde de bozulma izlendi. TCMB verilerinden yapılan hesaplamaya göre swap hariç net rezervler 28 Nisan haftasında eksi 52,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 49,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

ALTIN REZERVLERİ DE GERİLEDİ

Altın rezervleri de 49 milyar 253 milyon dolardan, 46 milyar 413 milyon dolar seviyesine geriledi.

ALTIN TALEBİ TARİHSEL SEVİYELERE ÇIKTI

Ayrıca, Dünya Altın Konseyi ilk çeyrekte Türkiye'nin külçe ve sikke formundaki altın yatırımının ilk kez 50 tona ulaşarak rekor kırdığını bildirdi. Aynı dönemde küresel talep 302 ton olarak gerçekleşti. Böylelikle Türkiye ilk çeyrekte küresel talebin altıda birini tek başına gerçekleştirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem