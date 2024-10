Kırmızı Et Fiyatlarına Zam! En Pahalısı Karadeniz’de…

Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde karkas et fiyatlarına zam yapıldı. Bu kapsamda 7 bölge için fiyatlar ayrı ayrı belirlendi. Ege Bölgesi'nde dana karkas et fiyatları 316,67 TL'ye, kuzu karkas et fiyatları ise 331,67 TL'ye yüksel. Marmara Bölgesi'nde ise fiyatlar daha yüksek; dana karkas etin kilogram fiyatı 326,17 TL'ye çıkarken, kuzu karkas et 388,92 TL'ye ulaştı. Akdeniz Bölgesi'nde de benzer bir artış görülüyor. Dana karkas et fiyatları 320,75 TL, kuzu karkas et ise 350,51 TL seviyesinde. İç Anadolu Bölgesi’nde ise dana karkas et 321,91 TL'ye, kuzu karkas et ise 372,65 TL'ye yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE DANA KARKAS 323 TL OLDU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dana karkas et fiyatları 326,00 TL olarak açıklanırken, kuzu karkas et fiyatları 357,04 TL'ye kadar yükseldi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dana karkas et fiyatı 313,75 TL olurken, kuzu karkas et 353,80 TL seviyesinde. Karadeniz Bölgesi ise Türkiye genelinde en yüksek karkas et fiyatlarına sahip. Bu bölgede dana karkas et fiyatı 337,50 TL, kuzu karkas et ise 398,40 TL ile zirveye yerleşti.

Türkiye genelinde ortalama karkas et fiyatlarına bakıldığında, dana karkas et fiyatları 323,25 TL, kuzu karkas et fiyatları ise 364,86 TL seviyesine yükselmiş durumda.