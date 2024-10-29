Otomotiv Devi 3 Fabrikasını Kapatıyor: Çin ve Tesla Alman Devini Kötü Etkiledi

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, şirketin yönetim kurulunun Almanya’daki en az üç fabrikanın kapatılması yönünde bir plan hazırladığını açıkladı. Cavallo, kapatılacak fabrikalarla ilgili net bilgi vermezken, bu adımın ardından işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

HİÇBİRİ GÜVENDE DEĞİL

İşçilere yönelik yapılan bir toplantıda konuşan Cavallo, yönetimin Almanya'daki diğer fabrikalarda da küçülmeye gideceğini ifade etti.

Cavallo, "Yönetim, bu ülkedeki tüm tesislerde ürün çeşitliliği, üretim miktarları, vardiya sayısı ve montaj hatlarında azaltmaya gitmeyi planlıyor. Bu kararlar, toplu pazarlıkta bir blöf değil; tüm Volkswagen tesisleri bu planlardan etkilenecek ve hiçbir tesis güvende değil" ifadelerini kullandı.

HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Cavallo, Alman hükümetine de çağrıda bulunarak, sanayinin gerilemesini önlemek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, bu açıklamaların ardından Volkswagen hisselerinde yüzde 1'den fazla değer kaybı yaşandı. Mercedes Benz hisselerinde de benzer bir düşüş görüldü. Son beş yılda, Volkswagen hisselerinin değer kaybı yüzde 44’ü buldu.

Kaynak: AA