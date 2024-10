700 Liradan 550 Liraya İnmişti! Ucuz Kırmızı Et Fiyatları İçin Uyarı

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, sosyal medya ve billboardlar aracılığıyla duyurulan ucuz et fiyatları konusunda vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine dikkat çekerek, özellikle zincir marketlerdeki işlenmiş et ürünlerinin bu listede geniş yer tuttuğunu hatırlattı. "İnsan sağlığı ucuz değildir. Nereden geldiği belli olmayan etlerin piyasaya sunulması, vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor" diyen Yardımcı, ucuz etlerin kaynağının güvensiz olabileceği konusunda uyardı.

"UCUZ SUNULAN ETLERİ ALMAYIN"

Yardımcı, kaçak et satışının iki şekilde yapıldığını belirtti: birincisi, farklı illerden gelen ve resmi belgelerle satılan kontrollü etler; ikincisi ise yol kenarlarında izinsiz, sağlık kontrolü yapılmadan satılan kontrolsüz etler. "Vergi vermeyen, sağlık raporu olmayan bu etler, hem ekonomik olarak haksız rekabet yaratıyor hem de halk sağlığını tehdit ediyor" dedi. Vatandaşlara, mahalle kasaplarından güvenilir et almaları çağrısında bulundu ve "Ucuz diye sunulan etleri almayın, çünkü bu etlerin kalitesi ve sağlığı güvence altında değil" uyarısında bulundu.

Billboardlarda duyurulan fiyatlarla kıyma ve kuşbaşı etin satılamayacağını vurgulayan Yardımcı, "Bakanlık taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkça teşhir ediyor, ama vatandaşlar ucuz etin cazibesine kapılıyor. Oysa ucuz etin kalitesi her zaman şüphelidir" dedi. Yardımcı, Türkiye’deki kasapların güvenilir olduğunu ve halkın denetiminden geçtiklerini belirtti.

KIRMIZI ETTE FİYATLAR GERİLEDİ

Girdi maliyetlerinin artmasıyla küçük esnafın zorlandığını belirten Yardımcı, "Et fiyatları, geçtiğimiz aylarda 700 TL’ye kadar çıkmıştı, ancak şimdi 550-600 TL seviyelerine geriledi. Ancak elektrik, kira ve sigorta gibi masraflar artmaya devam ettiği için fiyatların daha fazla düşmesi zor" diye konuştu. Girdilerin yüksekliğinin et fiyatlarına yansıdığını dile getiren Yardımcı, vatandaşları güvenilir kaynaklardan et almaya davet ederek, "Bir kilo yerine yarım kilo alın ama sağlıklı et alın" önerisinde bulundu.

Kaynak: İHA