Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: İnternetten Alışverişe Sınır Getirildi! Ucuza Alışveriş Devri Artık Bitiyor
İnternet üzerinden yurtdışından yapılan alışverişlerde denetimsiz gelen ucuz ürünler, hem sağlığı tehdit ediyor hem de yerli üretimi baltalıyor. Ayakkabı ve mutfak aletlerinde artan ithalat sektörde istihdam kaybına yol açarken, Ticaret Bakanlığı gümrüksüz alışveriş sınırını düşürmek için düğmeye bastı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ucuza ürün almak isteyen birçok vatandaş, Çin merkezli e-ticaret platformlarına yönelirken, bu alışverişlerin sağlık ve ekonomi açısından ciddi riskler taşıdığı gündeme geldi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ve Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri Derneği temsilcileri, denetimsiz şekilde yurda giren ürünlerin hem tüketiciyi mağdur ettiğini hem de yerli üretimi baltaladığını belirtti.
ZARARLI KİMYASALLAR TESPİT EDİLDİ İDDİASI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, özellikle ayakkabı ve küçük mutfak aletleri kategorisinde Çin’den gelen ürünlerin sayısında büyük artış yaşanırken, bu ürünlerin içinde insan sağlığına zararlı kimyasalların bulunduğu öne sürülüyor. TASD Başkanı Berke İçten, sadece geçtiğimiz yıl Çin'den 8 milyon çift ayakkabının gümrüksüz olarak ülkeye girdiğini ve bu ürünlerin teste tabi tutulmadan vatandaşlara ulaştığını vurguladı.
İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPANLAR DİKKAT
İçten, "İnternette 200-400 TL’ye satılan ayakkabıların hem kalitesi düşük hem de ilandaki ürünle ilgisi yok. Bu noktada halk sağlığını tehdit eden bu sisteme karşı acilen önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.
İçten ayrıca, sektörün bu nedenle istihdam kaybı yaşadığını belirtti. 2021-2022 döneminde 380 bin kişilik istihdamı bulunan ayakkabı sektöründe bugün bu sayı 250 binin altına geriledi. "İthalatın yükselmesi, üretimi ve dolayısıyla istihdamı vurdu" diyen İçten, Türkiye’nin bu platformlara karşı daha sıkı denetim mekanizmaları kurması gerektiğini söyledi.
"DENETİMSİZ ÜRÜNLER EVLERE KADAR GİRİYOR"
Benzer sıkıntılar küçük ev aletlerinde de yaşandığını belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, Çin’den gelen birçok elektrikli mutfak aletinin ilk kullanımda bozulduğunu, tüketicinin ise bu ürünlerle ilgili muhatap bulamadığını söyledi. Özger, "Denetimsiz ürünler evlere kadar giriyor. Sağlık riski yüksek, kalitesiz ürünler hem tüketiciyi hem yerli üreticiyi tehdit ediyor. Bu nedenle daha sıkı önlemler şart" dedi.
GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞTE LİMİT DEĞİŞİYOR
Ticaret Bakanlığı’nın gümrüksüz alışveriş sınırını 150 avrodan 30 avroya düşürmesiyle birlikte yeni düzenlemelerin de yolda olduğu belirtiliyor. Kargo bedelinin de bu sınırdan düşülmesi, kontrolsüz alışverişi azaltmak adına gündemde. Uzmanlar ise yurtdışından gelen her ürünün teste tabi tutulmasını ve yerli üreticiyi koruyacak yasal adımların atılmasını talep ediyor.