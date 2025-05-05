Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: İnternetten Alışverişe Sınır Getirildi! Ucuza Alışveriş Devri Artık Bitiyor

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPANLAR DİKKAT

İçten, "İnternette 200-400 TL’ye satılan ayakkabıların hem kalitesi düşük hem de ilandaki ürünle ilgisi yok. Bu noktada halk sağlığını tehdit eden bu sisteme karşı acilen önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

İçten ayrıca, sektörün bu nedenle istihdam kaybı yaşadığını belirtti. 2021-2022 döneminde 380 bin kişilik istihdamı bulunan ayakkabı sektöründe bugün bu sayı 250 binin altına geriledi. "İthalatın yükselmesi, üretimi ve dolayısıyla istihdamı vurdu" diyen İçten, Türkiye’nin bu platformlara karşı daha sıkı denetim mekanizmaları kurması gerektiğini söyledi.