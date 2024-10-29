ATM Oyunu Ortaya Çıktı, Paralar Buhar Oldu! Ünlü Banka Müşterilerine Dava Açmaya Başladı

Amerika'daki JP Morgan Chase bankası, bir sistemsel açık nedeniyle ATM'lerinden yatırılan çekleri kontrol etmeden doğrudan banka hesaplarına nakit olarak geçirdi. Çekleri yatıran kullanıcılar, bu tutarları yine ATM'lerden nakit olarak çekti.

ATM'LERDEN ÇEK KABUL ETMEYİ DURDURDU

Bu durum kısa sürede TikTok gibi sosyal medya platformlarında viral hale geldi. Çek yatıran kullanıcılar, banka hesaplarına yansıyan paraları kutlama yaparak nakit çekti. Banka, bu videoların ardından güvenlik açığının farkına vararak ATM'lerinden çek kabul etmeyi durdurdu. Ancak, bu süreçte birçok kişi dolandırılmış oldu.

DAVA AÇIP PARASINI GERİ İSTİYOR

Banka yetkilileri, sahte çeklerle para çeken hesapları belirleyerek mahkemeye başvurup paralarını geri talep etti. Ayrıca, çekilen miktarların faizi ve avukat ücretlerini de talep edecek. İlk olarak yüksek meblağlar için dava açılacak. Ancak dolandırıcılık olaylarının Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde yaşanması nedeniyle, bankanın her eyalette ayrı davalar açması gerekecek.

290 BİN DOLARDAN FAZLA NAKİT ÇEKİLDİ

Houston'da bir kullanıcı, 335 bin dolarlık sahte çek keserek JP Morgan'dan 290 bin dolardan fazla nakit çekti. Banka, bu kullanıcıya karşı hukuki işlem başlattı. Teksas’ta, 29 Ağustos 2024 tarihinde ATM'ye maske takarak gelen başka bir kişi de yüksek miktarda nakit çekti. Miami ve California’da ise 80 bin ile 141 bin dolar arasında çekim yapan kullanıcılar belirlendi.

"BANKACILIK SİSTEMİNE OLAN GÜVENİ ZEDELİYOR"

CNBC’ye açıklama yapan JP Morgan sözcüsü Drew Pusateri, "Dolandırıcılık, herkesin etkilendiği ve bankacılık sistemine olan güveni zedeleyen bir suçtur. Bu davaları takip ediyoruz. Chase ve müşterilerine karşı dolandırıcılık yapanların sorumlu tutulması için kolluk kuvvetleriyle aktif olarak işbirliği yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi