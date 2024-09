Kırmızı Et Devi İflasın Eşiğinde

Binsa Et ve Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi konkordato talebini yayımladı. Konkordato için verilen süre 3 ay olarak açıklandı. Merkezi Gaziantep’te bulunan kırmızı et üreticisinin konkordato talebinin kentteki kırmızı et fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre mahkeme kararının geçerlilik başlangıç tarihi 20.09.2024 olarak belirlendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 61237 Sicil numarasında kayıtlı davacı Binsa Et Ve Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 20/09/2024 tarih saat:10:30’da başlamak üzere3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ, Adı geçen şirket hakkında 16/09/2024 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2024/748 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 05/12/2024 günü saat 13:30’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,

Davacı şirketin ödemelerinin geçici komiserlerin onayına tabi tutulmasına, Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek hukukçu bilirkişi Dr. Öğretim üyesi Tayfun Ercan (TCKN:***),Yeminli Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi Nurullah Çuhadar (TCKN:***) ve Prof. Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Şentürk’ün (TCKN:***) geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir."