Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Şubeleri Tek Tek Kapatılacak
Ekonomik kriz bir gıda devini daha vurdu. Ünlü restoran zinciri iflas ettiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri, ABD’deki birçok işletmeyi derinden etkilemeye devam ediyor. Bu durum, özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketler için ciddi zorluklar doğurmakta. Son olarak, Houston merkezli popüler restoran zinciri Turkey Leg Hut, iflas etmek zorunda kaldı.
BÜYÜK HİJYEN İHLALİ TESPİT EDİLDİ
Houston Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Turkey Leg Hut’ta 34’ten fazla önemli hijyen ihlali tespit edildi. Bu sorunlar, restoranın kapatılmasına neden oldu. Ayrıca, şirketin yaklaşık 5 milyon dolarlık bir borcu olduğu da ortaya çıktı. Artan kira ve tedarikçi borçları, finansal sıkıntıları daha da derinleştirdi.
MAHKEME KAYYUM ATADI
Restoranın sahibi Nakia Holmes, şirketin iflasını önlemek amacıyla çeşitli çözümler arasa da bu çabaları sonuçsuz kaldı. Mahkeme, şirketin varlıklarının yönetimi ve kapatılması için bir kayyum atadı ve gerekli işlemler başlatıldı. Bu durum, sektörün zorlu koşullarının ve hijyen standartlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.