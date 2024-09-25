Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Şubeleri Tek Tek Kapatılacak

BÜYÜK HİJYEN İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Houston Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Turkey Leg Hut’ta 34’ten fazla önemli hijyen ihlali tespit edildi. Bu sorunlar, restoranın kapatılmasına neden oldu. Ayrıca, şirketin yaklaşık 5 milyon dolarlık bir borcu olduğu da ortaya çıktı. Artan kira ve tedarikçi borçları, finansal sıkıntıları daha da derinleştirdi.