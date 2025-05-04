Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu: Tatile Giden Akşamına Ülkesine Dönüyor

10. Ottawa, Kanada

Kanada’nın başkenti Ottawa, siyasi bir merkez olmasına rağmen diğer büyük şehirlerdeki enerjiden uzak bir yapıya sahip. Montreal ve Toronto gibi hareketli şehirlerle kıyaslandığında, Ottawa’nın sakinliği birçok gezgin için cazibesiz kalıyor.

9. Mesa, Arizona, ABD

Amerika’nın güneybatısında yer alan Mesa, sıcak çöl iklimine rağmen durağan bir yaşam temposuna sahip. Bölgedeki diğer şehirlerin sunduğu dinamik atmosfer, Mesa’da ne yazık ki hissedilmiyor.