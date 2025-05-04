Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu: Tatile Giden Akşamına Ülkesine Dönüyor
Dünya üzerindeki bütün şehirler aynı canlılıkta ve turizm çeken bölgeler arasında yer alıyor. Öyle ki; kimi şehirler ünlü ülkelerde olsalar bile gidenleri bin pişman ediyor. İşte dünyanın en sıkıcı 10 şehri...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, farklı kültürleri, mimari yapıları ve yaşam tarzlarıyla gezginlerin ilgisini çekiyor. Ancak bazı şehirler var ki, tüm bu zenginliklerden uzak yapılarıyla “seyahatseverlerin uzak durmak istediği yerler” arasında anılıyor. İşte sosyal hayatın durağan olduğu, keşfetmek için fazla bir şey sunmayan dünyanın en sıkıcı şehirleri listesi…
10. Ottawa, Kanada
Kanada’nın başkenti Ottawa, siyasi bir merkez olmasına rağmen diğer büyük şehirlerdeki enerjiden uzak bir yapıya sahip. Montreal ve Toronto gibi hareketli şehirlerle kıyaslandığında, Ottawa’nın sakinliği birçok gezgin için cazibesiz kalıyor.
9. Mesa, Arizona, ABD
Amerika’nın güneybatısında yer alan Mesa, sıcak çöl iklimine rağmen durağan bir yaşam temposuna sahip. Bölgedeki diğer şehirlerin sunduğu dinamik atmosfer, Mesa’da ne yazık ki hissedilmiyor.
8. Santiago, Şili
And Dağları’nın eteğinde konumlanan Santiago, doğal güzelliklerle çevrili olmasına rağmen şehir içi yaşamı oldukça sıradan bulunuyor. Kültürel etkinliklerin sınırlı olması da şehri gezginler için cazip olmaktan uzaklaştırıyor.
7. Birmingham, İngiltere
İngiltere’nin sanayi geçmişiyle bilinen şehirlerinden biri olan Birmingham, ne yazık ki bu tarihi mirası turistlere ilgi çekici bir şekilde sunamıyor. Göze çarpan mimari yapılar ya da canlı bir kültür sahnesi eksikliği, şehri sıkıcı olarak nitelendirenlerin sayısını artırıyor.
6. Helsinki, Finlandiya
Kuzey Avrupa’nın sakin başkentlerinden biri olan Helsinki, huzur arayanlar için birebir olabilir. Ancak daha renkli ve canlı bir seyahat deneyimi isteyenler için şehrin durağan yapısı büyük bir eksi olarak öne çıkıyor.
5. Hatfield, İngiltere
Londra’nın hemen dışında yer alan bu küçük kasaba, turistik açıdan neredeyse hiçbir cazibe merkezi sunmuyor. Sınırlı sosyal olanaklar ve düşük tempo, Hatfield’ı çoğu gezginin gözünden kaçan bir yer haline getiriyor.
4. Pisa, İtalya
Ünlü eğik kulesiyle hafızalarda yer edinen Pisa, maalesef bu ikonik yapının ötesine geçemiyor. Kule önünde fotoğraf çektikten sonra yapılabilecek pek fazla şeyin olmaması, turistlerin şehri kısa sürede terk etmesine neden oluyor.
3. Bratislava, Slovakya
Tarihi dokusu ve Tuna Nehri kıyısındaki konumuna rağmen Bratislava, diğer Avrupa başkentlerine kıyasla oldukça sessiz ve küçük çaplı bir şehir izlenimi veriyor. Bu da onu “az hareketli” kentler arasına sokuyor.
2. St. Petersburg, Florida, ABD
Florida’nın güneşli havasına rağmen St. Petersburg, çoğunlukla emeklilere ev sahipliği yapan bir yerleşim yeri olması nedeniyle enerjisi düşük bir şehir olarak anılıyor. Eğlence seçeneklerinin sınırlı oluşu da bu ünü pekiştiriyor.
1. Lubbock, Teksas, ABD
Listenin zirvesinde yer alan Lubbock, geniş bozkırlarla çevrili yapısı, turistik öğelerin eksikliği ve sıradan şehir planlamasıyla “dünyanın en sıkıcı şehri” olarak gösteriliyor. Gezginler için keşfedilecek özel bir yön sunmaması, onu listenin birinci sırasına yerleştiriyor.