Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin bankacılık verilerini il bazında yayımladı. Veri listesinde, ilk sıradaki şehir herkesi şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde döviz tevdiat hesaplarında artış devam ederken, bu hesapların toplam mevduatlar içindeki payı da yükselişini sürdürdü. Geçtiğimiz çeyrekte yüzde 37,3 olan oran, bu dönemde yüzde 37,6’ya ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 35,1 düzeyindeydi.
İSTANBUL AÇIK ARA ÖNE ÇIKTI
Toplam döviz tutarına bakıldığında, 3,24 trilyon TL’lik döviz mevduatı ile İstanbul ilk sıradaki yerini koruyor. Listenin en sonunda ise sadece 1,25 milyar TL'lik döviz mevduatıyla Ardahan yer aldı.
AKSARAY ORANDA LİDERLİĞİ KAPTIRMADI
Döviz birikiminin, illerin toplam mevduatları içindeki payına bakıldığında Aksaray yüzde 48,8 ile bir kez daha zirveye yerleşti. Onu yüzde 47,2 ile Bingöl, yüzde 46,7 ile Elazığ takip etti. Bu da söz konusu illerde dövize olan güvenin ve yatırım tercihlerinin güçlü olduğunu gösteriyor.
DÖVİZ ZENGİNİ İLLER 2025 İLK ÇEYREK
Aksaray: %48,8
Bingöl: %47,2
Elazığ: %46,7
Bayburt: %46,5
Çankırı: %46,5
Karaman: %46,4
Yozgat: %45,7
Sakarya: %44,9
Nevşehir: %44,4
Kütahya: %43