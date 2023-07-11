KDV zammının ardından motorine yeni zam geliyor

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.

KDV zammının ardından motorine yeni zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.

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Akaryakıt
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