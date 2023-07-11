KDV zammının ardından motorine yeni zam geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.