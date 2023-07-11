Özgür Demirtaş: Şimdi etrafta bir tane bile ak trol yok, deliklerine kaçtılar

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından "Ak trollere her zaman çok iddialı konuşmamalarını tavsiye ettim. Bu işler matematik işi, sizin ufak ideolojik kafalarınızın işi değil… Şimdi etrafta bir tane bile ak trol yok, deliklerine kaçtılar" dedi.

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Özgür Demirtaş: Şimdi etrafta bir tane bile ak trol yok, deliklerine kaçtılar

Ekonomist Özgür Demirtaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda AKP hükümetinin izlediği yol haritasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesi karşılığında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünün açılmasını istemişti.

Bu gelişmenin ardından kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Türkiye ne zaman ekonomik kriz yaşasa yüzünü Batı'ya dönüyor" ifadesini kullanan Demirtaş, şunları kaydetti:

"1) İsveç'i kabul etmem dediği halde etmesi,

 2) Rusya'nın verdiği komutanları teslim etmem dediği halde Ukrayna'ya etmesi,

 3) Mısır ile, bir daha asla, demesine rağmen sarılması,

 4) Daha niceleri…

Ak trollere her zaman çok iddialı konuşmamalarını tavsiye ettim. Bu işler matematik işi, sizin ufak ideolojik kafalarınızın işi değil… Şimdi etrafta bir tane bile ak trol yok, deliklerine kaçtılar o da ayrı…

Neyse önemli olan ülkemizin doğru politikaları uygulaması. Benliğini satmış. 3-5 trolün bir önemi yok. Yeter ki yanlışlardan dönelim."

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