İzmir'de suya büyük zam

İzmir'de ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapıldı.

İzmir'de suya büyük zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, suyun metreküp fiyatına ağustos ayından geçerli olmak üzere yüzde 43,47 oranında zam yapılmasına karar verdi.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.

Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.

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