Benzin ve motorine KDV zammı

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine ortalama 45 kuruş, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 26,66 lira, Ankara'da 27,11 lira, İzmir'de 27,17 lira, Adana'da 27,54 lira, Bursa'da 27,16 lira, Diyarbakır'da ise 27,81 liraya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25,22 lira, Ankara'da 25,65 lira, İzmir'de 25,81 lira, Adana'da 26,09 lira, Bursa'da 25,71 lira, Diyarbakır'da ise 26,27 lira oldu.