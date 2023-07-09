Sigaraya ikinci büyük zam! İşte güncel fiyatlar

Meclis’e sunulan yasa teklifiyle, tütün ürünlerine uygulanan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmasının ardından sigaraya 5 TL zam geldi.

Sigaraya ikinci büyük zam! İşte güncel fiyatlar

28 Mayıs seçimlerinin ardından açıklana yeni kabinenin ekonomi yönetiminin Katma Değer Vergisi'nin yüzde 18'den 20'ye çıkarması birçok üründe zamma neden oldu. 

Ardı ardına geliyor: Sigaraya da zam yoldaArdı ardına geliyor: Sigaraya da zam yoldaEkonomi

SİGARAYA ZAM

Son olarak JTİ Marka sigaralara 5 lira zam geldi. 

Zammı Tekel Bayi Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Sigaray ikinci büyük #ZamGeldi hayırlı olsun" notuyla paylaştı. 

Zam ile birlikte 36 lira olan sigaraların fiyatı 41 liraya, 38 lira olan sigaraların fiyatı 43 liraya, 41 lira olan sigaraların fiyatı ise 46 liraya yükseldi. 

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Ardı ardına geliyor: Sigaraya da zam yolda Sigaraya da zam yolda
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