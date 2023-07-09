Ardı ardına geliyor: Sigaraya da zam yolda
AKP'nin yeni ekonomi yönetiminin KDV düzenlemesi sonrası zam yağmuru durmuyor. Habertürk yazarı Rahim Ak, sigara fiyatlarına 5 lira zam geleceğini hesapladı.
Seçimlerden sonra göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, vergileri arttırarak, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın hayatını daha da zorlaştırdı.
Katma Değer Vergisi'nin yüzde 18'den 20'ye çıkması bazı ürünlerde fiyata 2 puan yansırken; tütün mamulleri, cep telefonları, motorlu taşıtlar, kolalı gazozlar ve bazı alkollü içeceklerde vergilendirme biçimi nedeniyle daha fazla fiyat artışlarına neden oluyor.
“SON KDV ARTIŞININ SİGARA FİYATLARINA 5 LİRA ZAM OLARAK YANSIMASI BEKLENİYOR”
Habertürk yazarı Rahim Ak, sigara fiyatlarına 5 lira zam geleceğini hesaplarken, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu ürünlerde ÖTV ve KDV nispi unsurlar üzerinden hesaplanıyor. Böylece son KDV artışı ile sigarada toplam vergi yükü yüzde 81'den 82.5'e çıktı. Mali çarpan olarak adlandırılan 1 birim maliyet artışı için gereken fiyat artışı miktarı 6.8'den 7.5'e çıktı. Sigara üreticilerinin 1 kuruş fiyat artışı vatandaşlara 7.5 kuruş olarak yansıyacak. Son KDV artışının sigara fiyatlarına 5 lira zam olarak yansıması bekleniyor. Vergilendirmesi tamamen ya da büyük oranda nispi unsurlardan oluşan ve dolayısıyla mali çarpanı yüksek olan sektörlerde daha enflasyonist bir etki yarattı."