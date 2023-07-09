Fırtına sürüyor: Akaryakıta KDV zammı geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KDV düzenlemeleriyle, hayatın her alanındaki ürüne zam geldi. 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününden geçerli olacak şekilde, Benzin grubunda 40, Motorin grubunda 38 kuruş KDV artışı (fiyat artışı) meydana geldiği açıklandı.
Resmi Gazete'de geçen günlerde yayımlanan kararla birlikte birçok ürüne uygulanan KDV oranı değiştirildi. Geçim sıkıntı çeken vatandaşın omzuna yeni yükler bindirildi.
AKARYAKITA DA ZAM: BENZİN 40 MOTORİN 38 KURUŞ ARTIYOR
KDV değişikliği akaryakıt fiyatlarına da vurdu; fiyatlara KDV zammı geliyor.
10 Temmuz 2023 Pazartesi gününden geçerli olacak şekilde, Benzin grubunda 40, Motorin grubunda 38 kuruş KDV artışı (fiyat artışı) meydana geldiği açıklandı.
Artışın pompa satış fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi.
Pazar gecesi KDV fiyatlarını %18’den %20e çıkarıp pompa satış fiyatlarınızı buna göre düzenlemenizi tavsiyesi aktarıldı.
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