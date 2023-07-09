Yeni plan ortaya çıktı: "Her gün Meclis’te dayak yiyoruz, muhalefete verecek yanıtımız olmuyor"

Babacan, bugünkü yazısında, "AKP’de çok şey oluyor. Bir yanda ekonomik yangın, diğer yanda değişim. Zamları acele yapıp seçime kadar unutturma çabaları ve tabii yerel seçim kulisleri… Genel merkezde yapılan strateji toplantıları tam da bu kafa karışıklığının yansıdığı arena gibi. Yeni faiz politikasından dert yananlar, yapılanı yeterli bulmayıp Şimşek’e destek çıkanlar… Ne ararsanız var." ifadelerini kullandı ve AKP'nin planlarını anlattı.

Toplantıda, bir parti yöneticisinin, “Biz şimdiye kadar düşük faiz dedik, nass dedik, şimdi tam tersi politika söz konusu. Her gün Meclis’te dayak yiyoruz. Verecek yanıtımız olmuyor. Muhalefet bu konuyu sürekli işliyor. Buna yönelik söylem geliştirmeliyiz” dediğini aktaran Babacan, "Hemen minareye kılıf hazırlanıp büyüklere masallar tadında önerilerin geliştirildiğini söyleyelim. Yeni söylem, 'AKP’nin ilk 10 yılında dönüştürücü reformlar vardı. Ama bir yerden sonra yoğun saldırılar, FETÖ, pandemi, bölgemizdeki savaşlar, mecburen korumacı politikalara geçmemize neden oldu. Şimdi tamamlayıcı reformlara geçiyoruz' üzerine kurulacak. Bilginize…" diye yazdı.

AKP’lilerin başka bir derdinin ise partinin imajı olduğunu aktaran Babacan, "Cumhurbaşkanı ile parti arasındaki 17 puanlık fark ciddi bulunuyor. Bu makasın kapatılması için yeni bir imaj çalışması yapılacak. Özellikle hesapsız harcama yapan lüks içindeki AKP’lilerle, yolsuzluk, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının yarattığı imajla başa çıkılmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

AKP'nin yerel seçimler için hazırlık yaptığını kaydeden Babacan, şunları yazdı:

Parti vitrininde yapılan değişimin benzeri, belediye başkan adaylarında uygulanacak. Örneğin, üç dönem uygulamasının kurbanı olacak çok belediye başkanı var.

Parti kurmayları, “Madem kabinede, Meclis’te yeni adımlar atıldı. Aynı şeyin yerel seçimlerde de olması lazım. Rotamız rasyonelleşme olmalı. Değişim zorunlu. Mevcut belediye başkanlarının büyük bölümü değişecek. Mayıs ayından beri bir rehavet ve şımarıklık havası var. Bunu ortadan kaldırıp silkelenmek gerekir. Yerel seçimlerde başarılı olmazsak, sonraki dört yıl zor geçer” dediler.

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