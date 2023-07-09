'Kök aylık' detayı emekliyi mağdur etti: Zam geldi, maaş değişmedi

GERÇEK GÜNDEM /

Ekonomik krizin etkileri artarken durdurulamayan enflasyon ve dolar kurundaki ücretlilerin aylıklarını eritti. Maaşlara enflasyon nedeniyle zam yapılırken emekli maaşlarına yeni zam oranları için hazırlanan önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılırken birçok emekli bundan yararlanamadı.

Yaşanan gelişmeler öncesi iktidar, emeklilerin yarısından fazlasının en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlenmesi nedeniyle 'daha fazla prim ödeyenler için yeni bir düzenleme yapılacağını' duyursa da bu rakamın artıp artmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

EMEKLİ ZAMMINDA 'KÖK AYLIK' DETAYI

Son gelişmeler ile birlikte 7 bin 500 TL'den düşük olan emekli aylıkları Hazine tarafından bu rakama tamamlandı. Ancak emeklilerin zam hesabı 7 bin 500 TL üzerinden değil kök aylıklarından yapıldı. Bu uygulama nedeniyle pek çok emekli zam alamamış oldu.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maaşların değişmediğine dikkat çekti.

PROF. DR. ŞENOL BABUŞÇU: EMEKLİNİN MAAŞI YİNE 7 BİN 500 TL

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, "7.500 TL maaş alan emeklinin maaşına %25 zam yapıldı. Ama maaşı yine 7.500 TL…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem