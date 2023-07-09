'Kök aylık' detayı emekliyi mağdur etti: Zam geldi, maaş değişmedi

En düşük emekli aylığı Hazine tarafından 7 bin 500 liraya tamamlanırken zam hesabında kök aylık esas alındı. Kök aylığı düşük olan çok sayıda emekli maaş zammı alamadı. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda zamma rağmen aylıkların artmadığına dikkat çekti.

'Kök aylık' detayı emekliyi mağdur etti: Zam geldi, maaş değişmedi

GERÇEK GÜNDEM /

Ekonomik krizin etkileri artarken durdurulamayan enflasyon ve dolar kurundaki ücretlilerin aylıklarını eritti. Maaşlara enflasyon nedeniyle zam yapılırken emekli maaşlarına yeni zam oranları için hazırlanan önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılırken birçok emekli bundan yararlanamadı. 

Yaşanan gelişmeler öncesi iktidar, emeklilerin yarısından fazlasının en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlenmesi nedeniyle 'daha fazla prim ödeyenler için yeni bir düzenleme yapılacağını' duyursa da bu rakamın artıp artmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. 

Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak?Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak?Ekonomi
Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı!Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı!Ekonomi

EMEKLİ ZAMMINDA 'KÖK AYLIK' DETAYI

Son gelişmeler ile birlikte 7 bin 500 TL'den düşük olan emekli aylıkları Hazine tarafından bu rakama tamamlandı. Ancak emeklilerin zam hesabı 7 bin 500 TL üzerinden değil kök aylıklarından yapıldı. Bu uygulama nedeniyle pek çok emekli zam alamamış oldu.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maaşların değişmediğine dikkat çekti.

PROF. DR. ŞENOL BABUŞÇU: EMEKLİNİN MAAŞI YİNE 7 BİN 500 TL

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, "7.500 TL maaş alan emeklinin maaşına %25 zam yapıldı. Ama maaşı yine 7.500 TL…" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Enflasyon Dolar Emekli maaşı Ekonomik kriz Şenol Babuşcu
Yeni plan ortaya çıktı: "Her gün Meclis’te dayak yiyoruz, muhalefete verecek yanıtımız olmuyor" Yeni plan ortaya çıktı: "Her gün Meclis’te dayak yiyoruz, muhalefete verecek yanıtımız olmuyor"
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
Mehmet Şimşek: Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz Mehmet Şimşek: Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz
Fırtına sürüyor: Akaryakıta KDV zammı geliyor Fırtına sürüyor: Akaryakıta KDV zammı geliyor
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor
Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi: Erdoğan kendi ailesinin mal varlığını Türkiye'ye niye getirmiyor? Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi: Erdoğan kendi ailesinin mal varlığını Türkiye'ye niye getirmiyor?
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak?
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor