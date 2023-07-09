Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak?
Milyonlarca emeklinin maaşına yüzde 25 zam geldi. Peki hangi emekli ne kadar maaş alacak?
Yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşlarına yapılacak olan ara zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.
Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Yeni düzenlemeden emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.
Örneğin, 7 bin 550 lira olan emekli aylığı 9 bin 437 liraya, 8 bin lira 10 bin liraya, 8 bin 450 lira 10 bin 562 lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 liraya, 8 bin 800 lira olan emekli aylığı da 11 bin liraya çıkacak.
EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.