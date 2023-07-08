Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı!

Emekli maaşlarına yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılırken birçok emekli maaşına zam gelmedi.

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Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı! - Resim: 1

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı! - Resim: 2

Kanun teklifi öncesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

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Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı! - Resim: 3

Böylece, emekliye zam oranı yüzde 19,77 enflasyon farkı ve yüzde 5,23 refah payıyla yüzde 25 olarak gerçekleşti.

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Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı! - Resim: 4

BİRÇOK EMEKLİ EN DÜŞÜK MAAŞTA EŞİTLENDİ

Yaşanan gelişmeler öncesi iktidar, emeklilerin yarısından fazlasının en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlenmesi nedeniyle 'daha fazla prim ödeyenler için yeni bir düzenleme yapılacağını' duyurmuştu.

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