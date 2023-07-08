Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı!
Emekli maaşlarına yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılırken birçok emekli maaşına zam gelmedi.
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kanun teklifi öncesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.
Böylece, emekliye zam oranı yüzde 19,77 enflasyon farkı ve yüzde 5,23 refah payıyla yüzde 25 olarak gerçekleşti.
BİRÇOK EMEKLİ EN DÜŞÜK MAAŞTA EŞİTLENDİ
Yaşanan gelişmeler öncesi iktidar, emeklilerin yarısından fazlasının en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlenmesi nedeniyle 'daha fazla prim ödeyenler için yeni bir düzenleme yapılacağını' duyurmuştu.