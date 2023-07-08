Emekli maaşı zammı detayları belli oldu: Birçok emekli zam alamadı!

BİRÇOK EMEKLİ EN DÜŞÜK MAAŞTA EŞİTLENDİ

Yaşanan gelişmeler öncesi iktidar, emeklilerin yarısından fazlasının en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlenmesi nedeniyle 'daha fazla prim ödeyenler için yeni bir düzenleme yapılacağını' duyurmuştu.