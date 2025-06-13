Kamu İşçileri İçin Kritik Gün: İlk Zam Teklifi Bugün Açıklanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şubat ayında başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinde aylardır herhangi bir resmi adım atılmaması, kamu işçileri cephesinde belirsizliği artırmıştı. Ancak bugün süreçte kritik bir eşik aşılıyor. 600 bine yakın kamu işçisinin maaş zammı konusunda işveren adına yetkili olan TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası), ilk kez resmi zam teklifini açıklayacak.

GÖZLER SAAT 14.00'TE

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, uzun süredir beklenen açıklamayı sabah saatlerinde yaptı. Ağar, bugün saat 14.00’te kamu işveren tarafının teklifinin sendikalara sunulacağını duyurdu. “Teklifin içeriğine bakacağız. Bizim ilettiğimiz taleplerin ne kadarının karşılık bulduğunu değerlendireceğiz. Bu ilk adım, sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek." diyen Ağar, teklifin müzakerelerin seyrini belirleyeceğini vurguladı.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

İşçi sendikaları taleplerini net bir şekilde 27 Şubat'ta hükümete sunmuştu. Bunların başında, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50 zam talebi, sonraki üç altı aylık dönemlerde ise yüzde 25’er artış istenmesi geliyor. Ayrıca günlük brüt en düşük ücretin 1300 TL’den 1800 TL’ye yükseltilmesi talep ediliyor. Bu beklentiler, artan yaşam maliyetleri ve enflasyonun işçiler üzerindeki baskısına karşı şekillendirilmişti.

Buna rağmen üç aydır resmi bir teklifin gelmemesi, sendikalar ve işçiler tarafından eleştirilmişti. Ramazan Ağar’ın 5 Haziran’da yaptığı açıklamada “Bayram sonrası teklif gelecek” ifadeleri, işçiler için tek somut açıklama olmuştu. Bugün, bu bekleyiş sona eriyor ve masaya ilk resmi teklif konuluyor.

PAZARLIK BAŞLAYACAK

İlk teklifin ardından süreç resmen pazarlık aşamasına geçecek. Sendikalar, teklifin tatmin edici bulunmaması halinde süreci uzatabileceğini ve gerekirse daha sert müzakere yollarına başvurabileceğini daha önce dile getirmişti. Görüşmelerin ne kadar süreceği ve hangi yönlere evrileceği, bugün sunulacak teklifin içeriğine göre netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi