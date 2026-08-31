Kalyon İnşaat'tan Dünyanın Dört Bir Yanında Dev Projeler

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Türkiye’de hayata geçirdiği büyük ölçekli altyapı ve üstyapı projeleriyle güçlü bir mühendislik ve yatırım deneyimi kazanan Kalyon İnşaat, uluslararası faaliyetlerini istikrarlı biçimde genişletiyor. Şirket, farklı coğrafyalarda üstlendiği projelerle yalnızca inşaat alanındaki teknik yetkinliğini değil; büyük ölçekli yatırımları yönetme, uluslararası finansman modelleri geliştirme, güçlü iş birlikleri kurma ve farklı disiplinleri eş zamanlı koordine etme kabiliyetini de küresel ölçekte ortaya koyuyor.

Kalyon İnşaat’ın uluslararası portföyünde bugün; Birleşik Arap Emirlikleri’nden Zengezur Koridoru’na, Suriye’den Romanya’ya pek çok ülkede üstlenilen stratejik projeler yer alıyor.

FİNANSMAN, İŞ MODELİNİN STRATEJİK BİR PARÇASI

Günümüzde uluslararası ölçekte büyük altyapı ve enerji projelerinde rekabet edebilmek; güçlü bir mühendislik ve yapım kabiliyetine sahip olmanın yanı sıra projenin doğru finansman modeliyle hayata geçirilebilmesine de bağlı. Kalyon İnşaat bu nedenle finansmanı iş modelinin stratejik bir parçası olarak görüyor ve bu kapsamda milyar avro ölçeğindeki yatırımlarda uluslararası ticari bankaları, ihracat kredi kuruluşlarını ve OPEC Fund gibi kalkınma finansmanı kuruluşlarını aynı yapı içerisinde bir araya getirerek uzun vadeli, rekabetçi ve projeye özel finansman çözümleri geliştirebiliyor. EKN, OeKB, UKEF, KUKE, EIFO, EKF, SACE, CESCE, SERV ve KEXIM gibi dünyanın önde gelen ECA’larıyla oluşturulan geniş ilişki ağı ve uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirilen iş birlikleri, farklı coğrafyalardaki finansman kaynaklarına ve tedarik zincirlerine erişim sağlıyor.

ESAS DEĞER KURUMSAL YETKİNLİK

Kalyon İnşaat için esas değer, tek tek finansman işlemlerinin büyüklüğünden ziyade, Kalyon İnşaat bünyesinde oluşturulan bu kurumsal yetkinlik olarak öne çıkıyor. Şirket, bir projenin henüz geliştirme aşamasında finansman stratejisini ve uluslararası tedarik zincirini birlikte kurgulayabiliyor; uygun ECA ve DFI kaynaklarını belirleyebiliyor; ticari bankalarla bu kaynakları aynı yapı içerisinde buluşturabiliyor ve süreci yapılandırmadan finansal kapanışa kadar uçtan uca yönetebiliyor. Böylece özellikle EPC+F projelerinde işverenlere yalnızca mühendislik ve inşaat hizmeti sunan bir yüklenici değil, projenin finansal olarak gerçekleştirilebilir hale gelmesine katkı sağlayan stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Bu yetkinlik Kalyon İnşaat’ın önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve diğer uluslararası pazarlardaki büyümesinin en önemli rekabet avantajlarından biri olacak.

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞAŞASINA ENERJİ VE ULAŞIM HAMLESİ

Kalyon İnşaat, Suriye’de bölgesel iş birliğini ve entegrasyonu güçlendiren stratejik yatırımlara imza atıyor. Mayıs 2025’te Suriye Enerji Bakanlığı ile Kalyon İnşaat ve Cengiz Holding, Katar’dan UCC ve ABD’den Power International arasında imzalanan 7 milyar dolarlık stratejik enerji yatırımı kapsamında; Suriye’nin Traifawi, Zayzoun, Deir-Azzour ve Mehardeh bölgelerinde toplam 4.000 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralleri ile Wedian Alrabee, Al Furqlus, Traifawi ve Deir-Azzour bölgelerinde toplam 1.000 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri inşa edilecek.

Toplam 5.000 MW kurulu güce ulaşacak yatırımların tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretimi öngörülüyor. Bu üretim kapasitesi ile Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50-60'ının karşılanabileceği anlamına geliyor. Doğalgaz santrallerinin üç yıl içerisinde tamamlanması, güneş enerjisi santralinin ise yaklaşık iki yıl içinde devreye alınması hedefleniyor. Enerjiye erişimin ülkenin en temel ihtiyaçlarından biri olduğu bu dönemde söz konusu yatırımların, ekonomik faaliyetlerin canlanmasından günlük yaşamın normalleşmesine kadar geniş bir alanda dönüştürücü etki oluşturması bekleniyor.

Suriye Stratejik Enerji Yatırımı

ŞAM HAVALİMANI REHABİLİTASYON VE KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ

Suriye’nin dünyaya yeniden bağlanması açısından önem taşıyan bir diğer proje ise Şam Uluslararası Havalimanı’nın rehabilitasyonu ve kapasite artırımı projesi olarak öne çıkıyor.

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ve Suriye Finans Bakanlığı ile Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Katar’dan UCC ve ABD’den Assets Investments arasında imzalanan 4 milyar dolarlık proje kapsamında mevcut havalimanı tesisleri rehabilite edilirken yeni terminal, apron ve destek yapıları inşa edilecek; havalimanının işletme kalitesi ve kapasitesi kademeli olarak artırılacak.

1 ve 2. terminallerdeki geliştirmelerin tamamlanmasıyla 2026 yılı sonunda 6 milyona, 3. terminalin devreye alınmasıyla 16 milyona çıkarılması hedefleniyor. İkinci ve üçüncü fazlarda eklenecek, her biri 7,5 milyon yolcu kapasiteli iki yeni birimle birlikte Şam Uluslararası Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesinin 10 yıl içinde 31 milyona ulaşması öngörülüyor. Projenin uygulama sürecinde 90 binden fazla istihdam oluşturacağı tahmin ediliyor.

Suriye’de yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen bu iki büyük stratejik yatırımın işletmesi de 30 yıl boyunca proje ortakları tarafından üstlenilecek.

Bunlara ilaveten Kalyon İnşaat, havalimanını şehre bağlayan 21 kilometrelik ana yol üzerindeki altyapı, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu bölümdeki çalışmaların Ekim ayında tamamlanması hedefleniyor. Sonrasında ise Şam-Lübnan sınırı arasında 51 km’lik yolun rehabilitasyonunun Haziran 2027’de tamamlanması öngörülüyor.

Şam Uluslarası Havalimanı

BAE'NİN İLK YÜKSEK HIZLI TRENİNDE KALYON İNŞAAT İMZASI

Kalyon İnşaat’ın küresel ölçekte üstlendiği en önemli ulaşım projelerinden biri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk yüksek hızlı tren hattı olarak öne çıkıyor. Toplam yatırım bedeli 8 milyar dolar olan projenin yaklaşık 3 milyar dolarlık Abu Dabi bölümünü Kalyon İnşaat uluslararası ortaklarıyla hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Saatte 350 kilometre işletme hızına ulaşacak hat, Abu Dabi ile Dubai arasındaki yaklaşık 1,5 saatlik seyahat süresini 30 dakikaya indirecek. Toplam 150 kilometrelik hattın Abu Dabi bölümünde yaklaşık 97 kilometrelik demiryolu hattı ve 4 adet istasyon ile birlikte çift tüp olarak tasarlanan 11,2 kilometrelik tünel inşa edilecek. 2031 yılında tamamlanması hedeflenen proje, ekonomik, ticari ve turistik hareketliliği hızlandırarak bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönem başlatacak.

BAE'nin İlk Hızlı Tren Projesinde Kalyon İnşaat İmzası

ASYA VE AVRUPA ARASINDA KESİNTİSİZ BAĞLANTI

Kalyon İnşaat’ın uluslararası ulaştırma portföyünün bir diğer önemli ayağını Zengezur Koridoru kapsamındaki otoyol, demiryolu projeleri oluşturuyor. Bu kapsamda; Azerbaycan-Ahmedbeyli-Horadiz-Minicivan-Ağbend Otoyolu projesi, Azerbaycan-Horadiz-Ağbend Demiryolu projesi ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu projeleri hayata geçiriliyor.

Ana hattı Zengezur Koridor’u üzerinde olan, 104 km uzunluğunda Azerbaycan-Ahmedbeyli-Horadiz-Minicivan-Ağbend Otoyolu; Asya ile Avrupa arasında yeni bir ulaşım güzergahının önemli parçalarından biri olacak. Türkiye ile Azerbaycan’ı, Nahçıvan üzerinden daha kısa ve doğrudan bir hat ile birbirine bağlayacak.

Azerbaycan-Horadiz-Ağbend Demiryolu Projesi ise 110,4 km’lik hat uzunluğu ile yük ve yolcu taşımacılığında zaman ve maliyet avantajı sağlaması ile öne çıkıyor. Proje, Türkiye-Güney Kafkasya-Hazar-Orta Asya hattını güçlendirerek Çin/Orta Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin önemli bir parçası olacak.

Zengezur Koridoru ile Asya ve Avrupa Arasında Kesintisiz Bağlantı

TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNDAN ULUSLARARASI TİCARETİN KALBİNE

Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi, Türkiye’nin doğusunu uluslararası ticaretin kalbine bağlayacak. 224,9 km’lik uzunluğu ile Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlayacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte mevcut 18 günlük transit süresi 12 güne inecek. Bu sayede ticaret hızlanacak, maliyetler düşecek. Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak proje, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tamamen elektrifikasyona dayalı hat, karayolu taşımacılığına kıyasla yılda yaklaşık 500 bin ton karbon emisyonunun önlenmesini de sağlayacak. Sadece Türkiye için değil aynı zamanda Avrupa, Azerbaycan ve Orta Asya için de büyük stratejik öneme sahip olan proje; bölgesel kalkınmanın da itici gücü olacak.

KARADENİZ KIYISI-PODİŞOR DOĞAL GAZ BORU HATTI

Kalyon İnşaat’ın Avrupa’daki önemli referans projelerinin başında Romanya’da tamamlanan Karadeniz Kıyısı–Podişor Doğal Gaz Boru Hattı geliyor. Küresel ölçekte güçlü şirketlerin yarıştığı ihaleyi ortaya koyduğu mühendislik çözümleriyle tek başına kazanan Kalyon İnşaat; Avrupa Birliği Ortak Fayda Projeleri arasında yer alan 500 milyon Euro değerindeki bu stratejik projeyi Temmuz 2025’te başarıyla tamamladı. Proje kapsamında toplam 308 kilometrelik doğal gaz boru hattı inşa edildi. Yıllık 12 milyar metreküpü aşan kapasiteye sahip hat, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya üzerinden geçen BRUA koridoruna bağlandı. Böylece Romanya’nın iç tüketimini aşan doğal gazın Avrupa’ya ulaştırılmasının önü açıldı.

Projenin en önemli mühendislik aşamalarından biri olan Tuna Nehri geçişi, 1.815 metre uzunluğunda ve 63 metre derinlikte gerçekleştirildi. Avrupa’nın doğal gaz kaynak ve güzergâh çeşitliliğini artırarak bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan stratejik altyapılardan biri oldu.

Avrupa’daki Referans Proje: Karadeniz Kıyısı–Podişor Doğal Gaz Boru Hattı

ROMANYA, AVRUPA'DAKİ BÜYÜMENİN YENİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Kalyon İnşaat, Romanya’daki faaliyetlerini yenilenebilir enerji ve ulaştırma altyapısı yatırımlarıyla büyütmeye devam ediyor.

Şirketin kendi yatırımı olarak Sibiu bölgesinde hayata geçirilen Hermannstadt Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 60 MWp kurulu güce sahip olacak. Tahmini 94 bin güneş panelinin kullanılacağı proje, 70 hektarlık alanda —yaklaşık 98 futbol sahası büyüklüğünde— gerçekleştiriliyor. 40 milyon Euro değerindeki yatırımın yılda yaklaşık 21 bin 600 ton karbon emisyonunun önüne geçmesi öngörülüyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması hedeflenen Hermannstadt GES, Kalyon İnşaat’ın Avrupa’daki yenilenebilir enerji yatırımlarının önemli adımlarından birini oluşturuyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar GES de dahil olmak üzere şu ana kadar bu santrallerin müteahhitliğini yapan Kalyon İnşaat, Romanya’daki projesiyle GES yatırımcısı olmuş oldu. Şirket; Polonya, Hırvatistan ve İtalya’da geliştirmeyi planladığı yeni yatırımlarla Avrupa’nın güneş enerjisi pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Romanya, Avrupa’daki Büyümenin Yeni Merkezlerinden Biri

ROMANYA'DA 400 MİLYON EUROLUK YENİ ULAŞIM YATIRIMI

Romanya’daki bir başka proje ise Kalyon İnşaat–Mis Grup ortaklığında geçtiğimiz ay kazanılan ihale kapsamında Craiova–Targu Jiu Yolu’nun yapım projesi. Eylül ayı içinde sözleşmesinin imzalanması planlanan proje yaklaşık 400 milyon Euro yatırım ile 19,5 km yol, tünel, kavşak, viyadük ve otopark yapımını içeriyor. Projenin 34 ayda tamamlanması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE KAZANILAN DENEYİM, STRATEJİK PROJELERE TAŞINIYOR

Kalyon İnşaat; Türkiye’de büyük ölçekli ve yüksek teknik standartlara sahip projelerde edindiği deneyimi bugün dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyor. Ulaşım koridorlarından enerji arz güvenliğine, havalimanlarından yüksek hızlı demiryollarına kadar ülkelerin geleceği açısından kritik öneme sahip yatırımlarda yer alan şirket, uluslararası büyümesini uzun vadeli ve stratejik projelerle sürdürüyor.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, şirketin uluslararası büyüme vizyonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Ülkemizde hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli projelerle kazandığımız deneyimi ‘Türkiye’den Dünyaya’ taşıyoruz. Bugün, ülkemizde en fazla kent içi raylı sistem projesini hayata geçiren ve hâlihazırda en fazla hızlı demiryolu projesini yürüten şirketiz. BAE’nin ilk yüksek hızlı tren projesinden Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin geleceğinde önemli bir rol üstlenecek Zengezur Koridoru ulaşım projelerine;

Suriye’nin yeniden yapılanmasına katkı sağlayacak enerji ve ulaşım yatırımlarından Avrupa’nın enerji arz güvenliğini destekleyen projelere kadar son derece stratejik bir portföye sahibiz.

Bizim için uluslararası büyüme yalnızca farklı ülkelerde daha fazla proje üstlenmek anlamına gelmiyor. Ülkelerin kalkınma hedeflerine, bölgesel bağlantılarına, enerji güvenliğine ve ekonomik gelişimine uzun vadeli katkı sağlayacak projelerde yer almayı önemsiyoruz. Farklı ülkelerden güçlü iş ortaklarıyla kurduğumuz uluslararası konsorsiyumlar da Kalyon İnşaat’ın büyük ve kompleks projeleri yönetme kabiliyetinin küresel ölçekte ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyuyor.

‘Gitmediğin saha senin sahan değildir’ anlayışıyla, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada işimizin başında olmaya; sahadaki gücümüzü, mühendislik kabiliyetimizi ve ülkemizin birikimini dünyanın geleceğini şekillendiren projelere taşımaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi