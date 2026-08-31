Altında Sert Düşüş! Fiyatlar İki Haftanın En Düşük Seviyesine Geriledi

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Fed’in faiz artırımı yönündeki sinyalleri ve Ortadoğu’da devam eden gerilim, altın üzerindeki satış baskısını artırdı. Değerli metal, bu gelişmelerin etkisiyle iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Spot altının ons fiyatı saat 07.30 itibarıyla yüzde 0,8 düşerek 4 bin 418 dolara indi.

İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Altın, 19 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görürken, cuma günü de yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetmişti. ABD’de altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 gerileyerek 4 bin 466 dolar seviyesine düştü.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Fed’in faiz politikasıyla ilgili beklentiler, petrol fiyatlarının yeniden 90 doların üzerine çıkması ve yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi, altındaki düşüşte etkili oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’da verdiği şahin mesajlar da doları destekleyerek altın üzerindeki satış baskısını artırdı. Warsh, enflasyon konusunda yaptığı değerlendirmede, “Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi