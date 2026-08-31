Altında Sert Düşüş! Fiyatlar İki Haftanın En Düşük Seviyesine Geriledi

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler, Ortadoğu’daki gerilim, petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması ve kâr satışları değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,8 gerileyerek 4 bin 418 dolara düşerken, altın 19 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Son Güncelleme:
Altında Sert Düşüş! Fiyatlar İki Haftanın En Düşük Seviyesine Geriledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fed’in faiz artırımı yönündeki sinyalleri ve Ortadoğu’da devam eden gerilim, altın üzerindeki satış baskısını artırdı. Değerli metal, bu gelişmelerin etkisiyle iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Spot altının ons fiyatı saat 07.30 itibarıyla yüzde 0,8 düşerek 4 bin 418 dolara indi.

Altında Sert Düşüş! Fiyatlar İki Haftanın En Düşük Seviyesine Geriledi - Resim : 1

İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Altın, 19 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görürken, cuma günü de yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetmişti. ABD’de altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 gerileyerek 4 bin 466 dolar seviyesine düştü.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Fed’in faiz politikasıyla ilgili beklentiler, petrol fiyatlarının yeniden 90 doların üzerine çıkması ve yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi, altındaki düşüşte etkili oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’da verdiği şahin mesajlar da doları destekleyerek altın üzerindeki satış baskısını artırdı. Warsh, enflasyon konusunda yaptığı değerlendirmede, “Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Motorine Gece Yarısı Büyük Zam! Tabela Yeniden Değişiyor Motorine Gece Yarısı Büyük Zam
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Dolar Haftaya Yükselişle Başladı: İşte İlk Rakamlar Dolar Haftaya Yükselişle Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Halk TV'den Ayrılmıştı... İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Girne'deki Gemi Faciasında Kahreden Detay, Anne Gözyaşları İçinde Anlattı: 'Ne Olur Elimi Bırakma Dedi' Girne'deki Gemi Faciasında Kahreden Detay, Anne Gözyaşları İçinde Anlattı
Girne'de Batan Geminin Kaptanının İfadesi Ortaya Çıktı! 8 Kişiye Mezar Olmuştu Girne'de Batan Geminin Kaptanının İfadesi Ortaya Çıktı! 8 Kişiye Mezar Olmuştu
Girne’deki Feribot Faciasında Kritik Sorular: İhmal Var mıydı? Girne’deki Feribot Faciasında Kritik Sorular
TÜİK İşsizlik ve Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK İşsizlik ve Büyüme Rakamlarını Açıkladı