Kademeli Emeklilik Bekleyenler Dikkat! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tarih Verip Müjdeyi Duyurdu

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'de memur ve memur emeklilerinin yaşadığı kayıplara, toplu sözleşme süreçlerine ve emeklilik sistemindeki aksaklıklara dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Peki kademeli emeklilik düzenlemesi gelecek mi? Erken emeklilik düzenlemesinden kimler yaralanacak? Memur ve işçilerin maaş kaybı ödenecek mi? İşte merak edilen soruların tüm yanıtları!

MEMUR EMEKLİLERİN BÜYÜK MAAŞ KAYBI!

Toplu görüşmelerin en önemli gündeminin memur emeklileri olduğunu belirten Karakaş, "Toplu görüşmelerde birinci öncelik memur emeklilerinin 91 çeyrek altın kaybı var. Memur emeklileri 2023 Temmuz'dan itibaren seyyanen zam verilmemesi nedeniyle 91 çeyrek altın kaybı yaşadı." ifadelerini kullandı.

Eskiden memurlara yapılan zamların emeklilere de yansıtıldığını hatırlatan Karakaş, "75 yıldır memura gelen, memur emeklisine geliyordu. Gelmeyince ve seyyanen zam verilmesi, sendikalı memur emeklilerinin sendikalı olması nedeniyle enflasyon altında ezildiler." ifadelerini kullandı. 2025 Ocak ayında memur emeklilerinin yalnızca yüzde 4,21 zam aldığını hatırlatan Karakaş, "Bu Temmuz'da yine ezildiler. İşçi-memur kapışmasına neden oldu." dedi.

Kıdemli SGK Uzmanı İsa Karakaş

'MEMURLAR EMEKLİ OLDUKLARI HALDE İŞİ BIRAKAMIYOR'

Memurların emekli olamamasının, yeni mezunların kamuya atanmasını da engellediğini vurgulayan Karakaş, "Memurlar emekli olamadığı için yeni mezunlar KPSS'yle atanamıyor." dedi.

Karakaş, "Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 2024-25'te de büyük toplu sözleşme var. Bu yıl da var ama bu ilaç olmayacak. Memur ve emeklileri kayıpların telafi edilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Sendikaların özellikle üç maddeye odaklanması gerektiğini belirten Karakaş, "3600 ek gösterge bekleyen kamu şefleri, 480 bine yakın kişiyi etkiliyor. Enflasyon altında ezilme konusunda sendikalar bu üç maddeyi istemeli." dedi.

'TOPLU GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK...'

Hükümetin teklif sunmamasını eleştiren Karakaş, "Hükümetten teklif gelmeyecek. Kamu sendikalarının toplu görüşmesi tiyatrodan ibaret. Grev yaptırımı olmayan bir sendika işverenin ağzına bakmak zorunda." şeklinde konuştu.

Sürecin işleyişine dikkat çeken Karakaş, "Toplu görüşmeler başlayacak. Hazine 'bütçe' diyecek. Sonra hükümetin dediği olacak. Yüksek Hakem Kurulu'na gidilecek ve hükümetin teklifine yakın bir oran teklif edilecek." ifadelerini kullandı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN GELECEK?

EYT sonrası emeklilik sisteminde oluşan dengesizliklere dikkat çeken Karakaş, "42-43 yaşında biri EYT'li olurken, aynı yaşta bir günle kaçıranlar oluyor. Devletin dengeyi sağlaması mecburidir." dedi. Emeklilik için milyonlarca kişinin sırasını beklediğini vurgulayan Karakaş, "Bütün emeklilikte kademe bekleyenler karamsar olmasın, 2027 yılında bununla ilgili düzenleme gelecek. Sayı yaklaşık 4 milyon 300 bin civarında." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM NASIL BULUNACAK?

Karakaş, "EYT kapsamına giren kişi hemen emekli olmayacak. Çözüm yapılması gerekiyor. Askerler bedelli yapıyor, parası olmayan da askere gidiyor. Bedelli olmayanların sigorta girişi sağlanırsa, stajyer ve çıraklara çalışma hakkı verilirse çözüm olur." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi