Doların Ateşi Düşmüyor! Kurlarda Yükseliş Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasada döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar, 40,6810 liradan alınırken, satış fiyatı 40,6830 lira olarak belirlendi. Euro ise 47,6130 liradan alınıyor, 47,6150 liradan satılıyor.

Bir önceki gün ile kıyaslandığında, doların satış fiyatı 40,6560 liradan 40,6830 liraya yükseldi. Aynı şekilde euronun satış fiyatı da 47,3430 liradan 47,6150 liraya çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi.

Kaynak: AA