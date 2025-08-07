Altın Fiyatları Son 2 Haftanın Zirvesine Yaklaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında yön yeniden yukarı döndü. Dünkü işlemlerde ons altın %0,35 değer kaybederek 3.369 dolardan kapanmıştı. Ancak 7 Ağustos sabahı itibarıyla ons fiyatı %0,30 artışla 3.379 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Böylece altın, son iki haftanın zirvesine yakın bir görünümünü koruyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İç piyasada da altın fiyatları yükseliş eğiliminde. Spot piyasada gram altın 4.417 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’da işlemler 4.385 TL alış – 4.435 TL satış bandında seyrediyor. Çeyrek altın fiyatı ise sabah saatlerinde 7.251 TL olarak kaydedildi.

Altındaki bu hareketliliğin temel nedenleri arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çiplere %100 gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması yer alıyor. ABD dışında üretim yapan firmaları hedef alan bu karar, yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yöneltti.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, FED’den yılın son çeyreğinde faiz indirimi beklentileri de artıyor. Gelişmelerin küresel piyasalarda risk iştahını azaltmasıyla birlikte altın, yatırımcısının gözünde yeniden cazip hale geldi. Ekonomistler, kısa vadede ons altında yukarı yönlü seyrin sürebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi