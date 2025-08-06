BYD'den En Ucuz Model Hamlesi: Fiyatı Belli Oldu

Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli SUV segmentine uygun fiyatlı yeni bir oyuncu daha kazandırdı. Markanın Yuan UP modelinin giriş seviyesi versiyonu, yalnızca 10.400 dolarlık fiyat etiketiyle tüketiciyle buluştu. Ulaşılabilir fiyatı ve şehir içi kullanım odaklı teknik özellikleriyle dikkat çeken araç, özellikle genç kullanıcılar ve ilk kez elektrikli otomobil sahibi olacaklar için cazip bir seçenek sunuyor.

BYD'den En Ucuz Model Hamlesi: Fiyatı Belli Oldu
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4.3 metre uzunluğundaki kompakt SUV, 94 beygir gücünde ve 180 Nm tork üreten elektrikli motoruyla geliyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 12 saniyede ulaşabiliyor. 32 kWh kapasiteli batarya, araca 301 kilometre menzil sağlıyor. Ayrıca bataryanın %30’dan %80’e kadar şarj edilmesi yalnızca 30 dakika sürüyor. Bu değerler, günlük şehir içi ulaşımda ekonomik ve pratik bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

BYD'den En Ucuz Model Hamlesi: Fiyatı Belli Oldu - Resim : 1

DONANIMDA TASARRUF, PERFORMANSTA DENGE

Giriş paketi olması sebebiyle bazı donanımlar çıkarılmış olsa da, temel model şık ve modern tasarımını koruyor. Üst versiyonlarda sunulan panoramik cam tavan ve “God’s Eye” isimli yarı otonom sürüş sistemi bu pakette yer almıyor. Ancak buna rağmen araç; dijital gösterge paneli, 14.1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, anahtarsız giriş, Wi-Fi bağlantı noktası, klima ve ses sistemi gibi pek çok özelliği standart olarak sunuyor.

ATTO 2 ADIYLA DÜNYAYA AÇILABİLİR

Yeni Yuan UP’ın Çin pazarında büyük ilgi görmesi beklenirken, BYD’nin bu modeli uluslararası pazarlara da sunmaya hazırlandığı bildirildi. Türkiye dahil birçok ülkede “Atto 2” ismiyle yollarda olması öngörülen bu uygun fiyatlı SUV, elektrikli araç pazarındaki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

BYD'den En Ucuz Model Hamlesi: Fiyatı Belli Oldu - Resim : 2

FİYAT/ÖZELLİK DENGESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

BYD’nin bu hamlesi, elektrikli araçların erişilebilirliğini artırma konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sadece Çin’de değil, küresel pazarda da geniş bir kitleye hitap etmesi beklenen Yuan UP, hem fiyat hem de teknik donanım açısından sınıfının iddialı modelleri arasında yer alıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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