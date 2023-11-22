JP Morgan tarih verdi: Türkiye'de enflasyon zirve yapacak

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini 250 baz puan artırmasını bekliyor.

MB, Mayıs 2023 seçimlerinden beri faiz artırıyor. Son olarak faiz, ekimde 500 baz puan artışla yüzde 35’e yükseltilmişti.

MB faiz kararını yarın (23 Kasım) saat 14.00’te açıklayacak.

JP Morgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, MB’nin kasım toplantısında politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını tahmin ediyor.

Bloomberg HT‘nin haberine göre Akçelik ayrıca aralık ayında da politika faizinde 250 baz puanlık artış beklediğini söyledi.

‘MAYIS 2024’TE ENFLASYON ZİRVE YAPACAK’

Akçelik raporunda enflasyon beklentilerini de yazdı. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 65.

JP Morgan’a göre enflasyon Mayıs 2024’te yüzde 73’le zirve yapacak, 2024 yıl sonundaysa enflasyon yüzde 40’lara gerileyecek.

Parasal sıkılaştırmanın büyüme görünümü üzerindeki etkilerini de değerlendiren Akçelik, sıkılaşmanın 2024'te büyümeyi yüzde 3'ün altına çekeceğini öngördü.

Cari dengeye ilişkin beklentilere de yer veren Akçelik, 2023'te cari açığın milli gelire oranının yüzde 4,6 olacağını, 2024'te ise bu oranın yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti.

Daha önce analizlerini paylaşan SocGen ve Morgan Stanley de Kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artırılacağını öngörmüştü. Bloomberg HT'nin yurt içindeki kurumlarla gerçekleştirdiği ankette aynı beklentiye işaret etmişti.







