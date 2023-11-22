145 bin metal işçisini kapsıyordu: Toplu iş sözleşmesi olmadı, grev süreci başladı

Türkiye'nin en büyük iş kollarından biri olan Metal işkolunda toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadığı için arabulucu ve grev süreci başladı.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, özel sektörde en kapsamlı grup toplu sözleşmesi olan metal işkolu sözleşme görüşmelerinde resmi müzakere süreci tamamlandı ve taraflar ücret konusunda uzlaşamadığı için uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Taraflar, önceki görüşmelerde çok sayıda sosyal ve idari maddede uzlaşma sağladı.

'DEMOKRATİK VE MEŞRU EYLEMLERİ ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYECEKTİR'

Bugün TİS için yapılan görüşmede uyuşmazlık tutanağı tutulmasının ardından TÜRK-METAL sendikası yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı:

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar yapılan 5 oturumda, 46 ana madde, 5 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 1 yönetmelik üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Görüşmelerde 33 ana madde, 47 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 83 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta gelmektedir. Sendikamız Türk Metal, bugüne kadar yürütülen bütün sözleşme müzakerelerinde olduğu gibi, bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışıyla hareket etmiş, çalışma barışını bozucu uzlaşmaz bir tavır ortaya koymamıştır. Türk Metal sözleşmenin, günün ekonomik koşullarının gerektirdiği bir şekilde masada bitirilmesi için elinden gelen çabayı ortaya koymuştur. Ancak Sendikamızın bu duyarlı ve yapıcı yaklaşımı karşısında, ne yazık ki muhatabımız olan MESS bugün yapılan oturumda Türk Metal’in kabul edemeyeceği bir teklifte bulunmuştur. MESS öncelikle sözleşmenin üç yıllık olmasını talep etmiş, Sendikamızın ücret artışı teklifine karşılık olarak da, ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 65, 2 ve 3. yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif edilmiştir.

MESS ayrıca, bazı esnek çalışma düzenlemelerinin sözleşmeye dahil edilmesini ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını düzenleyen maddenin sözleşmeden çıkarılmasını da talep etmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır. Ülkemizin bir ekonomik krizden geçtiğinin, artan enflasyon nedeniyle hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olan Sendikamız, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Sendikamız buna karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur. Türk Metal Sendikası, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemeye kararlıdır. Türk Metal, yasaların öngördüğü hükümler gereğince, “arabuluculuk” sürecinin tamamlanmasını bekleyecek, bu sürecin sonunda MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımının devam etmesi halinde ise demokratik ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir.