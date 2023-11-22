Bakan açıkladı: KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi verilecek

Geçtiğimiz pazar günü şiddetli fırtına, sağanak yağış ve kar yağışı, tüm yurtta can ve mal kayıplarına yol açmıştı.

Zonguldak, Bingöl ve Batman olmak üzere, ülkenin birçok noktası olumsuz hava şartlarından etkilendi.

Bir geminin karaya vurduğu, bir geminin battığı Zonguldak'ta 13 denizci kaybolurken 1 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca ülke genelinde selden ve fırtınada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Birçok dükkan, ev ve iş yeri ise olumsuz hava şartlarından ötürü maddi hasar almıştı.

BAKAN'DAN KOBİLERE DESTEK AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA